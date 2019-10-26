Dünya Gösteriler alevlendi Irakta Sadra bağlı milislerle İran yanlısı milisler çatıştı
ORTADOĞU

Gösteriler alevlendi: Irak'ta Sadr'a bağlı milislerle İran yanlısı milisler çatıştı

Gösteriler alevlendi: Irak'ta Sadr'a bağlı milislerle İran yanlısı milisler çatıştı

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Sadr Hareketi'nin askeri gücü Seraya es-Selam ile İran yanlısı Asaib Ehlilhak Hareketi milisleri arasında çatışma çıktığı ileri sürüldü.

Haber Merkezi AA
Bağdat’ta, yolsuzluk ve kötü hizmet protestoları sırasında göz yaşartıcı gazdan etkilenen bir adam taşıyor.
Bağdat’ta, yolsuzluk ve kötü hizmet protestoları sırasında göz yaşartıcı gazdan etkilenen bir adam taşıyor.

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Seraya es-Selam ile İran yanlısı Asaib Ehlilhak Hareketi milisleri arasında çatışma çıktığı iddia edildi.

  • Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Zikar'daki Asaib Ehlilhak Hareketi milisleri bir grup göstericiye ateş açtı. Sadr Hareketi'nin askeri gücü Seraya es-Selam milislerinin de göstericileri korudukları gerekçesiyle karşı ateş açması üzerine iki milis güç arasında çatışma çıktı.


Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr.

Söz konusu çatışmada ağır silahların kullanıldığı ileri sürüldü

Şiilerin yoğun olarak yaşadığı güneydeki Zikar vilayetinde Irak Hizbullahı ve diğer birçok Şii parti binasının da göstericiler tarafından ateşe verildiği belirtildi.

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İnsanlar, dünyanın birçok ülkesinde sistemden memnun değil. Hong Kong'dan Şili'ye kadar birçok ülkede gösteriler düzenleniyor. 2019 yılı içerisinde hangi ülkelerde protesto düzenlendiğini harita üzerinden derledik:

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  • Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de patlak veren ve yaklaşık bir hafta boyunca devam eden gösteriler bugün yeniden başlamıştı.

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