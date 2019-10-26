Gösteriler alevlendi: Irak'ta Sadr'a bağlı milislerle İran yanlısı milisler çatıştı

Bağdat’ta, yolsuzluk ve kötü hizmet protestoları sırasında göz yaşartıcı gazdan etkilenen bir adam taşıyor.

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Seraya es-Selam ile İran yanlısı Asaib Ehlilhak Hareketi milisleri arasında çatışma çıktığı iddia edildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Zikar'daki Asaib Ehlilhak Hareketi milisleri bir grup göstericiye ateş açtı. Sadr Hareketi'nin askeri gücü Seraya es-Selam milislerinin de göstericileri korudukları gerekçesiyle karşı ateş açması üzerine iki milis güç arasında çatışma çıktı.

📍Lübnan, Irak, Mısır ve Kuveyt..



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Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr.



Söz konusu çatışmada ağır silahların kullanıldığı ileri sürüldü

Şiilerin yoğun olarak yaşadığı güneydeki Zikar vilayetinde Irak Hizbullahı ve diğer birçok Şii parti binasının da göstericiler tarafından ateşe verildiği belirtildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör İnsanlar, dünyanın birçok ülkesinde sistemden memnun değil. Hong Kong'dan Şili'ye kadar birçok ülkede gösteriler düzenleniyor. 2019 yılı içerisinde hangi ülkelerde protesto düzenlendiğini harita üzerinden derledik: REKLAM DÜNYA (@yenisafakdunya)'in paylaştığı bir gönderi ( 25 Eki, 2019, 9:03öö PDT )

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de patlak veren ve yaklaşık bir hafta boyunca devam eden gösteriler bugün yeniden başlamıştı.

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