Hamas: Gazze’de sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar savaş suçu teşkil ediyor

19:4220/09/2025, Cumartesi
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hamas, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de bin 700’den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 400 sağlıkçının tutuklu bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, sivillerin ve yardım görevlilerinin kasıtlı olarak hedef alınmasının savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ettiği belirtildi.

Hamas, Ekim 2023’te başlayan İsrail'in soykırım saldırılarından bu yana Gazze’de bin 700’den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 400 sağlıkçının zorlu koşullarda tutuklu bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliği eleştirilerek, sivillerin ve insani yardım görevlilerinin kasıtlı olarak hedef alınmasının savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ettiği vurgulandı.


