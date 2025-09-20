Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Hamas 47 esirin fotoğrafını yayınlayarak İsrail'i uyardı

Hamas 47 esirin fotoğrafını yayınlayarak İsrail'i uyardı

17:2520/09/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Hamas'tan İsrail'e uyarı
Hamas'tan İsrail'e uyarı

Hamas’ın askeri kanadı bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’de bulunan 47 esirin fotoğrafını paylaşarak İsrail’in Gazze şehrinde devam eden kara operasyonuna karşı uyardı.

Hamas’ın askeri kanadı bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’de bulunan 47 esirin fotoğrafını yayımladı. Fotoğrafa,
"Netanyahu’nun uzlaşmaz tavrı ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in teslim olmasıyla Gazze şehrindeki askeri operasyonun başlangıcında veda fotoğrafı"
notu düşüldü. Netanyahu’nun ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşmasını reddettiğine, Genelkurmay Başkanı Zamir’in ise Gazze’ye kara harekatına karşı olmasına rağmen Netanyahu’ya boyun eğerek emrini yerine getirdiğine dikkat çekildi. İsrail ordusunun başlattığı kara operasyonunun, şehrin farklı noktalarında bulunan esirlerin hayatını tehlikeye attığı yönünde mesaj verildi.

"Ron Arad" detayı

Paylaşılan fotoğrafta tüm esirler, "Ron Arad" adlandırıldı. Rod Arad, 1986 yılında Lübnan’a düzenlenen operasyon sırasında düşen uçaktan atlayan ve daha sonra kaybolan İsrail Hava Kuvvetleri pilotu olarak biliniyor.



#İsrail
#Hamas
#Kassam Tugayları
#esir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK 2025 SON AÇIKLAMALAR 20 EYLÜL! 2025 Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?