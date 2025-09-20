İşgalci İsrail Doğu Kudüs'teki 140 dönümlük araziye el koyma kararı aldı

Yeni Şafak
15:1920/09/2025, Cumartesi
AA
İşgalci İsrail'den Filistinlilere ait 140 dönümlük araziye el koyma kararı
İşgalci İsrail'den Filistinlilere ait 140 dönümlük araziye el koyma kararı

İsrail, "E1 Projesi"ni tamamlamamak için Filistinlilerin özel mülkü olan arazilere el koyuyor.

İsrail makamlarının, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 140 dönümlük araziye el koyma kararı aldığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail makamları, Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Anata beldesinde Filistinlilere ait bazı arazilere daha el koyacağını tebliğ etti.

140 dönümden oluşan arazinin, otopark yapmak ve Filistinlilerden gasbedilen topraklara kurulu yasa dışı "Ma'ale Adumim" yerleşimine giden yolları genişletmek için kullanılacağı aktarıldı.

İsrail makamlarının, işgal altındaki Batı Şeria'yı bölerek ilhak etmeyi amaçlayan ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesini öngören "E1 Projesi"ni tamamlamamak için Filistinlilerin özel mülkü olan arazilere el koyduğu vurgulandı.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarıyla bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.



