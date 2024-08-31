|
Dünya

Han Yunus kentinde çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldı: Çocukların yüzde 90'ından fazlasına ulaşmayı hedefliyoruz

Katil sürüsü İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşısı kampanyası başladı.

17:37 - 31/08/2024 Cumartesi
AA
Foto: AA
Foto: AA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işbirliğiyle çocuk felci aşısı kampanyasının 12 Eylül'e kadar devam edeceğinin açıklanmasının ardından Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ndeki sağlık ekipleri aşılama çalışmalarını başlattı.

Aşı Kampanyası Teknik Komite Başkanı Mecdi Zuheyr, düzenlediği basın toplantısında, "Çocuk felcine karşı aşı kampanyasına başladık. Kampanyayla kuzeyden güneye Gazze Şeridi'nin tüm kentlerindeki çocukların yüzde 90'ından fazlasına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramadan, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 10 yaşın altındakilere yönelik çocuk felci aşısı kampanyasının Deyr el-Belah Valiliği'nde 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtmişti.

Ebu Ramadan, kampanyanın 5 Eylül'den 9 Eylül'e kadar Han Yunus Valiliği'nde yapılacağını, ardından 9 Eylül'den 12 Eylül'e kadar Gazze Şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam edeceğini aktarmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 23 Ağustos'ta Gazze'de su ve sanitasyon sorunu nedeniyle hijyen sıkıntısının had safhaya ulaştığını, bölgede "25 yıl sonra ilk defa" çocuk felci vakasının tespit edildiğini kaydetmişti.

#Gazze
#Han Yunus
#İsrail
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İşte Türkiye'nin yaş ortalaması en yüksek ili: Ortanca yaş sınırı bu kez yükseldi! Kadın ve erkek nüfus ortalaması...