Han Yunus kentinde çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldı: Çocukların yüzde 90'ından fazlasına ulaşmayı hedefliyoruz

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işbirliğiyle çocuk felci aşısı kampanyasının 12 Eylül'e kadar devam edeceğinin açıklanmasının ardından Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ndeki sağlık ekipleri aşılama çalışmalarını başlattı.