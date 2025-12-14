Hastalar tedavi beklerken ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), siyonist rejimin kuşatması ve süren saldırılar nedeniyle Gazze'de binlerce hastanın tedaviye ulaşamadığını, yalnızca son 5 ayda 1092 hastanın tıbbi tahliye beklerken hayatını kaybettiğini açıkladı. DSÖ'nün işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Rick Peeperkorn, New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde yaptığı açıklamada, söz konusu rakamların yalnızca bildirilebilen vakalara dayandığını, gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini vurguladı. Peeperkorn, ölümlerin temel nedeninin siyonist rejimin Gazze'ye yönelik ağır ve uzun süreli kuşatması olduğunu belirtti. DSÖ verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den 8 binden fazla hasta tahliye edildi. Ancak halen 16 bin 500'den fazla hasta, Gazze dışında tedaviye acil ihtiyaç duyuyor.