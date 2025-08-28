Hindistan barajlardaki fazla suyu boşalttı: Pakistan'da 22 kişi hayatını kaybetti

Hindistan, muson yağmurlarının etkili olduğu Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerinde bulunan barajlardaki fazla suyu tahliye etme kararı aldı. Yetkililer, barajlardaki fazla suyun boşaltılmasının ardından Pakistan’ın Pencap eyaletinde sel meydana geldiğini belirtti. Sel nedeniyle 22 kişinin yaşamını yitirdiği, birçok kişinin kaybolduğu ve yaklaşık 600 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu.