Hindistan barajlardaki fazla suyu boşalttı: Pakistan'da 22 kişi hayatını kaybetti

Hindistan barajlardaki fazla suyu boşalttı: Pakistan'da 22 kişi hayatını kaybetti

16:1128/08/2025, Perşembe
DHA
Pakistan’da sele yol açarak 22 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Pakistan’da sele yol açarak 22 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Hindistan’ın barajlardaki fazla suyu boşaltması, Pakistan’da sele yol açarak 22 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Hindistan, muson yağmurlarının etkili olduğu Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerinde bulunan barajlardaki fazla suyu tahliye etme kararı aldı. Yetkililer, barajlardaki fazla suyun boşaltılmasının ardından Pakistan’ın Pencap eyaletinde sel meydana geldiğini belirtti. Sel nedeniyle 22 kişinin yaşamını yitirdiği, birçok kişinin kaybolduğu ve yaklaşık 600 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu.

Yüzlerce köyün sular altında kaldığını ve tarım ürünlerinin zarar gördüğünü söyleyen yetkililer, birkaç köprünün yıkıldığını aktardı. Nehirlerin debisinin yüksek olduğu vurgulanarak, taşma tehlikesinin devam ettiği de bildirildi.



