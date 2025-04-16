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Hindistan'da fillerin saldırdığı gruptan 2 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da fillerin saldırdığı gruptan 2 kişi hayatını kaybetti

15:4516/04/2025, الأربعاء
AA
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Fillerin altında kalıp ezilen 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.
Fillerin altında kalıp ezilen 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde fillerin saldırdığı gruptan 2 kişinin öldüğü bildirildi. Verilere göre, Hindistan'da 2020-2024 yıllarında 1701 kişi filler tarafından öldürüldü.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, eyalet yetkilileri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, bir grubun bal toplamak için sabah saatlerinde ormana gittiği belirtildi.

Grubun, burada fillerin saldırısına uğradığı kaydedilen açıklamada, hayvanların altında kalıp ezilen 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Verilere göre, Hindistan'da 2020-2024 yıllarında 1701 kişi filler tarafından öldürüldü.

Dünya Doğayı Koruma Vakfına (WWF) göre, her yıl yaklaşık yarım milyon aile, ekinleri yağmalayan fillerden etkileniyor.

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