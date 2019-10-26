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Hizbullah: Hükümetin istifasını desteklemiyoruz: Mevcut şartlarda erken seçime de gidilmesini kabul etmiyoruz

Hizbullah: Hükümetin istifasını desteklemiyoruz: Mevcut şartlarda erken seçime de gidilmesini kabul etmiyoruz

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, "Hükümetin istifasını desteklemiyoruz ve mevcut şartlarda erken seçime gidilmesini de kabul etmeyeceğiz. Lübnan'daki durum, artık uluslararası ve bölgesel politik hedeflerin çemberine girdi. Bizler de birilerinin ülkeyi iç savaşa sürüklemesinden endişe ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.
Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, hükümetin istifasını desteklemeyeceklerini ve mevcut şartlarda erken seçime gidilmesini de kabul etmeyeceklerini belirtti.

  • Nasrallah, Lübnan'da Hizbullah'ın 3 bakanla temsil edildiği ulusal birlik hükümetinin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'den bu yana devam eden protestolar üzerine destekçilerine hitaben televizyondan bir konuşma yaptı.

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Bölge ülkelerinde yaşananların bir benzerinin de Lübnan'da yaşanmaması için uyarıda bulunan Nasrallah, "Hükümetin istifasını desteklemiyoruz ve mevcut şartlarda erken seçime gidilmesini de kabul etmeyeceğiz" dedi.

Mevcut parlamentoyu oluşturan geçen yılki genel seçimlerin meşruiyetine işaret eden Nasrallah, vaatlerini yerine getirme konusunda hükümetin ciddiyetine tanıklık ettiklerini ifade etti.

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Hariri'nin reform paketi

Protestocuların sosyal ve ekonomik taleplere odaklandığını ve bunun da olumlu bir durum olduğunu kaydeden Nasrallah, "Hükümetin açıkladığı reform paketi, sonradan gelecek adımların ilki oldu. Meclis de gerekli yasaları çıkarma konusunda çalışacaktır" dedi.

  • Nasrallah, Başbakan Saad el-Hariri tarafından açıklanan ekonomik reform paketinin hayata geçirilmesinin bizzat takipçisi olacağını söyledi.

Ümitsizliğe düşen Lübnan halkının bir haftayı aşkın süredir devam eden kitlesel gösteriler sayesinde kendisine olan güvenini tazelediğini dile getiren Nasrallah, meydanlardan yükselen siyasilere yönelik hakaret içerikli sloganların ise bazıları gelişigüzel olsa da bir kısmının birtakım kesimlerin verdiği talimatlar doğrultusunda atıldığını iddia etti.

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"Lübnan'daki durum, artık uluslararası ve bölgesel politik hedeflerin çemberine girdi"

Halkın kitlesel gösterileri arkasına saklanan bir kesimin bulunduğunu ve bunlardan bazılarının bizzat yolsuzluğa bulaşmış kimseler olduğunu öne süren Nasrallah, hatta bunlardan bazılarının yabancı elçilik ve istihbaratlarla bağlantıları olduğu iddiasında bulundu.

"Lübnan'daki durum, artık uluslararası ve bölgesel politik hedeflerin çemberine girdi. Bizler de birilerinin ülkeyi iç savaşa sürüklemesinden endişe ediyoruz." değerlendirmesinde bulunan Nasrallah, bunun kendisinin bir analizi olmadığını belirterek, kanıt görmek isteyenlerin Körfez ülkelerine ait basında çıkan haber ve makalelere bir göz atması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın dünkü konuşmasında diyalog kapısını araladığına dikkati çeken Nasrallah, "Diyalog sürecini başlatmak demek, insanlara meydanları terk edin demek anlamına gelmez. Meydanlardaki kalabalıkların da her bölgeyi temsilen heyetler oluşturmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Hizbullah Lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkedeki mevcut durumu aşmak üzere önerilecek her türlü çözüm, devlette ve anayasal kurumlarda herhangi bir boşluğa yol açmamalıdır. Çünkü mevcut finansal, ekonomik ve sosyal sorunlar altında, oluşabilecek boşluklar kaosa yol açacaktır. Mevcut duruma bir çözüm bulunmaması halinde de birilerinin planladığı gibi güvenlik açısından bir kaos ortamı yaşanabilir."

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