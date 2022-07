Hollanda cesur Türk anneyi konuşuyor: Satırlı hırsızı camsil ve bezle döve döve uzaklaştırdı

Hollanda'da Latife Peker isimli kadın, oğlunun işlettiği fırına bakıyordu. Latife Peker'in temizlik yaptığı sırada içeri elinde satır olan bir soyguncu aniden içeri girdi.

Kadın, kasadaki parayı almaya çalışan gözü dönmüş soyguncuyu, elindeki el bezi ve temizlik malzemesi şişesiyle döverek uzaklaştırmayı başardı.

Hırsız kayıplara karışırken, soygun girişimi dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.









Türk anne 'cesur' ilan edildi

Üç çocuk annesi olan Konyalı anne Latife Peker (48), yaptığı hareketle ülkede “Cesur Anne” olarak ilan edildi.

'O an ölüm bile aklıma gelmedi'





Latife Peker, yaşadıklarının şokunu hala üzerinden atamadığını belirterek “İnanın her şey aniden oldu. Sabahın erken saatlerinde ben oğluma ait fırında temizlik yapıyordun. Aniden yüzü kapalı olan birisi elinde bir şeyle fırına girerek direk olarak kasaya yöneldi. O an elinde ne olduğu bile fark edemedim. Olay yaşandıktan sonra kameralarda elinde satır olduğu görülüyor. O an ölüm bile aklıma gelmedi.

İlk kez böyle bir şey yaşıyordum. Ben de oğlumun fırınının soyulmasını engellemek için elimde olan temizlik bezi ve cam silici şişesiyle ona karşı koydum. Ona, temizlik beziyle vurmaya başladım. Kısa bir boğuşma sonrasında o da dükkandan kaçarak gitti” ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.

Latife Peker, yaşanan olay konusunda polisin geniş çaplı soruşturma başlattığını ve soyguncunun bir an önce yakalanmasını istediğini söyledi.





