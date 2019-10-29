Adalet Bakanlığı, terörist elebaşılarından “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyasını Dışişleri Bakanlığı’na iletti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şahin’e ilişkin çıkarılan Kırmızı Bülten’in ardından, Şahin’in iadesine ilişkin girişimde bulunuldu.

NOTADAN SONRA TALEPNAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan terörist Şahin’in, ABD’ye giriş yapması halinde tutuklanmasına yönelik talep, Dışişleri Bakanlığı’nca daha önce notayla ABD makamlarına iletildi. Çalışmalar kapsamında ayrıca Şahin’in, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ve “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında ABD’den iadesine yönelik iade talepnamesi de hazırlandı.

ABD’YE İLETİLECEK

İade talepnamesi ve ekleri, “Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşması” hükümleri gereğince Şahin’in tutuklanmasını ve Türkiye’ye iade edilmesini teminen diplomatik kanaldan ABD makamlarına iletilmek üzere dün Dışişleri Bakanlığına gönderildi. ABD Başkanı Trump’ın “SDG Komutanı” olarak bahsettiği ve yaptığı görüşmeden memnuniyet duyduğunu açıkladığı Şahin ile ilgili Amerika’nın nasıl bir tutum izleyeceği merak ediliyor.

Petrol için 170 araçlık sevkiyat

ABD ordusu, Suriye'nin doğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarına zırhlı araçlar ve askeri lojistik malzeme taşıyan TIR’lardan oluşan 170 araçlık konvoy sevk etti. Irak'ın kuzeyinden yola çıkan ABD ordusu konvoyu, gece 00.30 sıralarında YPG/PKK işgalindeki Simelka sınır kapısından girerek, Kamışlı ilçesi üzerinden Haseke'ye, oradan da Deyrizor iline yöneldi. Yaklaşık 170 araçtan oluşan konvoyda 17 zırhlı araç ile çoğunun kasası kapalı yüklü tırlar yer aldı. Deyrizor iline helikopterler eşliğinde giden araçlar, ABD'nin uzun süredir Irak'tan Suriye içine yaptığı en büyük sevkiyat olarak kayıtlara geçti. Öte yandan 40 ABD askeri aracı ve 500'den fazla asker, gece geç saatlerde geri çekildikleri Suriye'nin kuzey doğusunda bulunan üslere bir gecede geri döndü. Ana üs Tal Tamr ve Baidar arasındaki M4 karayolu üzerinde bulunuyor.