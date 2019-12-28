İdlib'teki saldırılar sonucu Türkiye sınırına 3 günde 47 bin sivil daha göç etti

İdlib'de Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırılarına ara vermesine rağmen Türkiye sınırına 3 günde 47 bin sivil daha göç etti.

Rusya, Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırılarına ara vermelerine rağmen İdlib'deki ailelerin Türkiye sınır hattına yakın bölgelere kaçışı sürüyor.

Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, 3 günde yaklaşık 47 bin sivilin Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç ettiğini söyledi.

Hallac, "Yerinden edilenleri tespit etme çalışmalarımız sürüyor. Birkaç gündür hava saldırıları olmuyor ancak göç hala devam ediyor." dedi.

Saldırıların sürmesi halinde İdlib'in güneyindeki Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göçlerin başlamasından endişe ettiklerini belirten Hallac, "Söz konusu bölgeden de göçlerin olması halinde son iki ayda yerinden edilenlerin sayısı yarım milyona ulaşacak." diye konuştu.

OYNAT 00:57 İdlib'in çocuk mezarcıları: Savaş ve ölümden başka bir şey görmediler Suriye'de 2011 yılı itibariyle dünyaya gelen çocuklar, ülkede savaştan başka bir şey görmedi. İş ve eğitim olanaklarının olmadığı birçok bölgede yüz binlerce çocuk bir gün olsun okula gidemedi. Cevad ve Yazan kardeşler bu çocuklardan biri. Esed rejiminin saldırıları nedeniyle Halep'ten İdlib'e göçmek zorunda kalan ailelerin geçimini sağlamak için mezar kazıyorlar.

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Kasımdan bu yana 264 bin sivil evsiz kaldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetin, Moskova'da 23 Aralık'ta yaptığı görüşmelerden sonra hava saldırıları durmuştu.

Suriye Müdahale Koordinatörlüğünün verilerine göre, İdlib'de kasımdan bu yana Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç eden sivillerin sayısı 264 bini buldu.

İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alanın ve altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.

Saldırılardan kaçarak evsiz kalan binlerce aile yardım bekliyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki son durum

İdlib'deki, burayı hedef alan hava saldırıları 25 Aralık'ta durmuştu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

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Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı.

FOTOĞRAF 29 İç savaştan önce 1, 5 milyon Suriyelinin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, Esad rejiminin saldırılarıyla muhalif güçlerin topraklarını kaybetmesi üzerine oluşan iç göçle 4 milyona ulaştı. Esad karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib’de ateşkes kararına rağmen Rusya ve rejim bombardımanı devam ediyor. Kentin güneydoğusundaki Maaret El Numan ve Serakip ilçelerine savaş uçaklarıyla yapılan bombardıman nedeniyle her gün onlarca sivil hayatını kaybederken, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin sayısı 120 bini aştı. Geçici hükümete bağlı kuvvetlerin Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) eklenmesiyle ortaya çıkan ve Zeytin Dalı ile Fırat Kalkanı bölgelerinde hâkimiyetini sürdüren Suriye Milli Ordusu (SMO), İdlib'e destek gönderme kararı aldı. İdlib'deki ılımlı muhalifleri temsil eden Ulusal Kurtuluş Cephesi de (UKC) tüm savaşçılarını direnmek için İdlib''in güneyine davet etti. Canlarını kurtarmak için yaşadıkları topraklardan ayrılarak Türkiye sınırına yakın yerlere göç eden Suriyeliler, uzun araç konvoyları oluşturdu. Araçlarına yükledikleri eşyaları ve hayvanlarıyla birlikte yaşam savaşına koyulan sivillerin büyük bir çoğunluğu Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekâtıyla terörden arındırılan bölgeye göç ederken, bazıları da Türkiye sınırına yakın arazilerde çadır kurmaya başladı. Yağmurlu ve soğuk kış günlerinde çaresiz kalan siviller, belirli aralıklarla kendilerine yaşam, hijyen, giyecek ve çadır yardımında bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türk Kızılay ve Diyanet Vakfı ile diğer yardım kuruluşlarına teşekkür etti. Bombardıman nedeniyle Halep kırsalında yaşadıkları köyü ailesiyle birlikte terk eden ve bir yakınının kamyonetiyle terörden arındırılan Afrin’e doğru hareket eden Ahmad Bekru, füzeler nedeniyle evlerinin yıkıldığını belirterek, “Çocuklarımızı bombalardan kaçırdık. Çocuklarımızın suçu nedir? Müslümanlar olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyoruz. Bizler sana güveniyoruz. Savaşı durdursunlar. Birleşmiş Milletler’den de aynı şeyi talep ediyoruz. Esad ve Putin savaşı durdursun. Bizler artık güvenli bir yerde oturmak, güvenli şekilde yaşamak istiyoruz. Acılardan ve savaştan artık yorulduk, bıktık. Ne olur sesimizi duysunlar” diye konuştu. Eşi, çocukları ve torunlarından oluşan 11 kişilik aile grubuyla birlikte, saldırı altındaki Maaret El Numan’dan kaçan Mustaf Abu Dahil ise şunları söyledi: “Rusya, İran ve Esad rejimi uçaklarla köyümüze saldırı düzenledi ve biz kaçmak zorunda kaldık. Saldırılar çok şiddetliydi, ölebilirdik. Bu nedenle kuzeye geldik. Sırf bizim ilçemizden 100 binin üzerinde insan geldi. İdlib’in kuzeyi güvenli ama kalacak yer yok. Boş bulduğumuz bir yere branda, ip, battaniyelerle derme çatma çadır kuruyoruz. Uçak saldırıları nedeniyle başka çaremiz yok. Ailemizin can güvenliği yok. Hava burada soğuk ama yapabileceğimiz başka bir şey yok. Halimizi gören, çaresizliğimizi duyanlardan yardım bekliyoruz.” Esad rejiminin son bir haftada muhaliflerin elinden aldığı bazı köy, beldeler şunlar: Cercanez, Sırman, Sukeya, Ebu Mekki, Tehtaaya, Muaysurune, Hülübbe Tuh, Krestene, Krati, Ebu Şerci, Mudeyrise, , Um Celal, Um Tüveyne, Kıt, Hirakı, Mıntar, Sıhal, Es Sırc, Seyyadi, Tel Şeyh, Furce, Breysa, Rabia, Ureybe, Şara, Ebu Habbe. 120 bin kişi Türkiye sınırına akın etti: Boş arazilere çadır kurdular Rusya destekli Esad rejiminin son günlerde İdlib'in güneydoğusuna saldırılarını artırması nedeniyle evlerini terk eden yaklaşık 120 bin Suriyeli, eşyalarını da taşıdıkları uzun araç konvoylarıyla Türkiye sınırına yakın bölgelere ve terörden arındırılan Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerine göç ediyor. Yerleşecek mekan bulamayan çok sayıda sivil, sınıra yakın yerlerdeki tarım arazilerine çadır kurmaya başladı. BiP'te paylaş

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