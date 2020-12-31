Dünya İhanet giderek büyüyor İsrailden Körfez ülkeleriyle ilgili ortak tatbikat açıklaması
ORTADOĞU

İhanet giderek büyüyor: İsrail'den Körfez ülkeleriyle ilgili ortak tatbikat açıklaması

İşgalci İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin, yakında Körfez kuvvetleriyle "ortak hava" tatbikatları yapacaklarını tahmin ettiğini söyledi. Komutan Norkin, ortak tatbikat yapmayı beklediği Körfez ülkelerinin isimlerini vermedi. ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 savaş uçağı satışıyla ilgili ise Norkin, kendilerinin kalite özelliğini korumak istediklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Amikam Norkin
Amikam Norkin

İsrail merkezli Maariv gazetesinin haberine göre, Norkin, Tel Aviv'in yakınında yer alan Rehovot kentindeki Weizmann Bilim Enstitüsü'nde düzenlenen seminerde bir konuşma yaptı.

20 yıldır kapalı olan ve İsrail tarafından yasaklanan eski Türk hamamını yeniden inşa ediyor
DÜNYA
20 yıldır kapalı olan ve İsrail tarafından yasaklanan eski Türk hamamını yeniden inşa ediyor
  • Norkin, Körfez ülkeleriyle yapılan normalleşme anlaşmalarında büyük ve stratejik fırsat olduğunu belirterek, "Körfez Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar görmemiz çok uzun sürmeyecek." dedi.

Mescid-i Aksa'ya 2020 yılında 18 bini aşkın Yahudi baskın düzenledi
DÜNYA
Mescid-i Aksa'ya 2020 yılında 18 bini aşkın Yahudi baskın düzenledi

Ülkelerin ismini vermedi

Komutan Norkin, ortak tatbikat yapmayı beklediği Körfez ülkelerinin isimlerini vermedi. ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 savaş uçağı satışıyla ilgili ise Norkin, kendilerinin kalite özelliğini korumak istediklerini söyledi.

İşgalci İsrail Kudüs'te Filistinli ailelere evlerini kendi elleriyle yıktırdı
DÜNYA
İşgalci İsrail Kudüs'te Filistinli ailelere evlerini kendi elleriyle yıktırdı

"Amerika ile anlaştık"

  • ABD'nin BAE'ye F-35 satmasının İsrail'i etkileyeceğini belirten Norkin, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, İsrail'in kalite üstünlüğünü korumak için iki ay önce Amerikalı mevkidaşıyla anlaştığını ifade etti.

BAE Ağlama Duvarı’nda: Filistin davasının altını oyuyorlar
DÜNYA
BAE Ağlama Duvarı’nda: Filistin davasının altını oyuyorlar

ABD Senatosu iki karar tasarısını reddetmişti

Norkin, bölgedeki hava sahasında gelişmiş uçakların bulunmasının İsrail için iyi olmadığını kaydetti. ABD Senatosu, 10 Aralık'ta BAE'ye F-35 savaş uçağı ve MQ-9B Reaper Silahlı İnsansız Hava Araçları satışının engellenmesi için sunulan iki karar tasarısını reddetmişti.

Siyonist-Körfez işbirliğinin ilk adımı: İsrail-BAE normalleşmesi
HAYAT
Siyonist-Körfez işbirliğinin ilk adımı: İsrail-BAE normalleşmesi
  • Son dönemde, Körfez'deki Arap monarşileri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn'in yanı sıra Sudan ve Kuzey Afrika ülkesi Fas, İsrail ile diplomatik ilişkilerini tesis ederek normalleşme adımları attı.
Abone Ol Google News
Bunu imzalat getir devri bitiyor

"Bunu imzalat getir" devri bitiyor

​e-Devlet yıllık 4 milyar lira tasarruf sağladı.
Yoğunluk yüzde 62

Yoğunluk yüzde 62

​80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik kilit.
Kısıtlamalarsonuç veriyor

Kısıtlamalar
sonuç veriyor

​Sağlık Bakanı Koca son yirmi dört saati açıkladı.
Kutlu Olsun Türkiyem!

Kutlu Olsun Türkiyem!

​Kahraman Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı.

Pınar'ın babası Gültekin: CHP'li Süleyman Girgin bana 'davadan' vazgeç dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.