İhanet giderek büyüyor: İsrail'den Körfez ülkeleriyle ilgili ortak tatbikat açıklaması

İsrail merkezli Maariv gazetesinin haberine göre, Norkin, Tel Aviv'in yakınında yer alan Rehovot kentindeki Weizmann Bilim Enstitüsü'nde düzenlenen seminerde bir konuşma yaptı.

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Norkin, Körfez ülkeleriyle yapılan normalleşme anlaşmalarında büyük ve stratejik fırsat olduğunu belirterek, "Körfez Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar görmemiz çok uzun sürmeyecek." dedi.

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Ülkelerin ismini vermedi

Komutan Norkin, ortak tatbikat yapmayı beklediği Körfez ülkelerinin isimlerini vermedi. ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 savaş uçağı satışıyla ilgili ise Norkin, kendilerinin kalite özelliğini korumak istediklerini söyledi.

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"Amerika ile anlaştık"

ABD'nin BAE'ye F-35 satmasının İsrail'i etkileyeceğini belirten Norkin, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, İsrail'in kalite üstünlüğünü korumak için iki ay önce Amerikalı mevkidaşıyla anlaştığını ifade etti.

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ABD Senatosu iki karar tasarısını reddetmişti

Norkin, bölgedeki hava sahasında gelişmiş uçakların bulunmasının İsrail için iyi olmadığını kaydetti. ABD Senatosu, 10 Aralık'ta BAE'ye F-35 savaş uçağı ve MQ-9B Reaper Silahlı İnsansız Hava Araçları satışının engellenmesi için sunulan iki karar tasarısını reddetmişti.

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