İngiltere Başbakanı Starmer Filistin'i tanıma kararını mektupla Mahmud Abbas'a bildirdi

İki devletli çözümün, bölgede kalıcı barışa giden tek yol olduğuna işaret eden Starmer, "(Filistin yönetiminin reformu) Reform konusunda verdiğiniz taahhütleri takdir ediyor, Filistin Devleti'nin inşası için bu taahhütleri yerine getirirken vereceğim desteği niteliyorum." açıklamasını yaptı.

"Britanya, 1917'de Yahudiler için bir yurt ilkesini desteklemiş, Yahudi olmayan toplulukların medeni ve dini haklarına hiçbir şekilde zarar verilemeyeceğini belirtmiştir. Bugün bu kararı alarak İngiltere'nin Filistin halkı için bir Filistin Devleti'ne olan bağlılığını, Filistinliler ve İsrailliler için yan yana, barış ve güven içinde yaşadığı iki devleti bir çözüme olan kalıcı desteğimizi yineliyorum. İngiltere ve Filistin halkları arasında yeni bir dostluk ve işbirliği dönemini dört gözle bekliyoruz."