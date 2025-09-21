Yeni Şafak
İngiltere Başbakanı Starmer Filistin'i tanıma kararını mektupla Mahmud Abbas'a bildirdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıklayarak bu kararı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a mektupla bildirdi. Starmer, iki devletli çözümün kalıcı barışın tek yolu olduğunu vurgulayarak, İngiltere ile Filistin arasında yeni bir dostluk ve işbirliği dönemi başlatmayı hedeflediklerini belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıklamasının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bir mektup yazarak bu kararı bildirdi.

Starmer, Abbas'a hitaben yazdığı Filistin Devleti'ni tanıdıklarını bildiren mektupta, "Bu tarihi adım, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve devlet sahibi olma hakkına verdiğimiz desteğin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

İki devletli çözümün, bölgede kalıcı barışa giden tek yol olduğuna işaret eden Starmer, "(Filistin yönetiminin reformu) Reform konusunda verdiğiniz taahhütleri takdir ediyor, Filistin Devleti'nin inşası için bu taahhütleri yerine getirirken vereceğim desteği niteliyorum." açıklamasını yaptı.

Starmer, İngiltere'nin Orta Doğu'da tarihi bir rolü olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Britanya, 1917'de Yahudiler için bir yurt ilkesini desteklemiş, Yahudi olmayan toplulukların medeni ve dini haklarına hiçbir şekilde zarar verilemeyeceğini belirtmiştir. Bugün bu kararı alarak İngiltere'nin Filistin halkı için bir Filistin Devleti'ne olan bağlılığını, Filistinliler ve İsrailliler için yan yana, barış ve güven içinde yaşadığı iki devleti bir çözüme olan kalıcı desteğimizi yineliyorum. İngiltere ve Filistin halkları arasında yeni bir dostluk ve işbirliği dönemini dört gözle bekliyoruz."

Starmer, İngiliz Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ın Filistinli mevkidaşıyla diplomatik ilişkilerin kurulması sürecini ilerletmek için görüşeceğini belirterek, "Devletlerimiz arasında yapıcı ve yakın bir ilişki kurmayı bekliyorum." ifadelerini kullandı.


