Portekiz Filistin devletini tanıyacağını duyurdu

Portekiz hükümeti, Filistin devletini tanıyacağını açıkladı.
Portekiz hükümeti, yarın (pazar) Filistin devletini tanıyacağını açıkladı.

Portekiz Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Portekiz’in yarın Filistin devletini tanıyacağı bildirildi. Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Portekiz’in Filistin devletini tanıyacağını teyit ediyor. Resmi Tanıma Beyanı, gelecek hafta yapılacak Yüksek Düzeyli Konferans öncesinde 21 Eylül Pazar günü gerçekleşecek" ifadeleri kullanıldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, kararını memnuniyetle karşıladı

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Portekiz’in Filistin devletini tanıma yönündeki "cesur kararı" takdir edilerek bunun barışı sağlama ve iki devletli çözümü uygulama çabalarını desteklediği ifade edildi. Henüz Filistin devletini tanımayan diğer ülkelere de "iki devletli çözümü korumanın bir yolu olarak" aynı yönde karar almaları çağrısında bulunuldu.



