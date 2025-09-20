Portekiz Filistin devletini tanıyacağını duyurdu

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Portekiz’in Filistin devletini tanıma yönündeki "cesur kararı" takdir edilerek bunun barışı sağlama ve iki devletli çözümü uygulama çabalarını desteklediği ifade edildi. Henüz Filistin devletini tanımayan diğer ülkelere de "iki devletli çözümü korumanın bir yolu olarak" aynı yönde karar almaları çağrısında bulunuldu.