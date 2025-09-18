Filistin hükümetinden 'gelecek vizyonu' hamlesi: Hedef 2050

"Bu plan, ulaşım ve iletişim ağlarının yanı sıra su kaynakları, enerji ve ekonomik kalkınma bölgeleriyle tam da istediğimiz devletin vizyonunu karşılıyor. Plan ayrıca, Filistin Devleti'nin kuzey vilayetleri (Kudüs dahil) ile güney vilayetlerindeki (Gazze) çeşitli sektörler arasında entegrasyonu sağlayan hayati önem taşıyan tesisleri de kapsıyor."