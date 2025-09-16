Fransa'dan İsrail'in Roş Haşanah Bayramı'nda soğuk duş: Filistin bayrağının belediye binalarında dalgalandırılması talep edildi

Faure, sosyal medya platformu X’te yayınladığı mesajında, “22 Eylül’de Fransa Filistin Devleti’ni tanıdığında, Filistin bayrağını belediyelerimizde dalgalandıralım” çağrısında bulundu.





Le 22 septembre, quand la France reconnaîtra enfin l’État palestinien, faisons flotter le drapeau palestinien sur nos mairies. pic.twitter.com/NGLaCTXWas — Olivier Faure (@faureolivier) September 14, 2025





Faure’ün bu paylaşımı, eski bir İsrail ordusu sözcüsünün tepkisini çekti. Sözcü, Faure’ü Yahudiler için kutsal kabul edilen Roş Haşanah gününde böyle sembolik bir adım atarak ‘rahatsız edici bir alana’ girmekle suçladı.

Ne olmuştu?

Temmuz sonunda Emmanuel Macron, Fransa’nın Filistin’i Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda tanıyacağını açıklamıştı. Bu açıklama, Fransa ve Suudi Arabistan’ın BM himayesinde düzenlediği iki devletli çözüm konferansından önce gelmişti.





Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, konferansın açılış konuşmasında, bu girişimin “Filistin sorununun barışçıl çözümüne ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesine katkı sağlamayı” amaçladığını söylemişti.





Barrot, “Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun 80. yılında, gıda dağıtımlarında sıra bekleyen sivillerin, kadınların ve çocukların hedef alınmasını kabul edemeyiz” sözleriyle tavrını yinelemişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot.

İki devletli çözüm

Fransız bakan, New York’taki konferansın iki devletli çözüm için belirleyici bir adım olması gerektiğini vurgulamış ve Gazze’deki savaşın son bulmasından İsrail-Filistin çatışmasının sona ermesine kadar yollar ve araçlar bulunması gerektiğini belirterek, bunun bölgenin güvenliği için hayati önem taşıdığını belirtmişti.





Barrot, bu hedefe yalnızca iki devletli çözümün ulaşabileceğini ve bunun İsrailliler ile Filistinlilerin barış içinde yaşama hakkını güvence altına alacağını da eklemişti.





Fransa, Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinin eşi görülmemiş hızla artmasını kınadı. Açıklamada, yaşanabilir bir Filistin devleti perspektifinin korunması ve bu doğrultuda somut adımlar atılması gerektiği vurgulandı.





İsrail saldırıları nedeniyle Filistinliler göç etmeye devam ediyor.

'Savaş sona ermeli'

Bu amaçla, konferans kapsamında sekiz çalışma grubu oluşturulmuş ve bunların, iki devletli çözümün uygulanmasına yönelik sonuçlara ulaşması hedeflenmişti.





Jean-Noël Barrot ayrıca, “Çok uzun süren bu savaş sona ermeli, silahlar susmalı ve derhal kalıcı bir ateşkese yol açılmalı” çağrısında bulunmuş, Gazze halkının “çilesine” dikkat çekmiş ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını talep etmişti.



