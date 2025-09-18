İsrail'den Filistin'e tehdit: Gazze'den git ya da öl

İşgalci İsrail ordusu, “Hamas’ı yok etmek ve esirleri kurtarmak” iddiasıyla 18 Ağustos’ta Gazze kent merkezine yönelik başlattığı kara harekatında yeni bir aşamaya geçti. Kentin doğusundaki Sabra, Zeytun, Cibaliye gibi bölgelerden saldırıya geçen işgal ordusu, bu bölgeleri yerle bir ettikten sonra yaklaşık 1 milyon sivilin sığındığı Akdeniz kıyısına yakın batı mahallelerine yöneldi. Pazartesi günü bu mahallelere yönelik karadan ve havadan yoğun bombardımanlarla kanlı bir gün yaşatan İsrail ordusu, buradaki sivillere kaçmak için 48 saat süre vererek “ya göç ya ölüm” seçenekleri arasında bıraktı.

GİDECEK YER YOK

İsrail Ordu Sözcüsü Afihay Adrai, pazartesi günü yayınladığı açıklamada, Gazze kent merkezindeki sivillerin güneye gitmesi için 48 saatlik bir süreleri olduğunu ilan etti. Söz konusu bölge günü kanlı geçirdi. İsrail ordusunun saldırılarında 106 sivil yaşamını yitirirken onlarca bina yıkıldı. Saldırılar karşısında, 350 bin sivil daha önce doğu mahallelerinden bölgeye gitmişti. Katliamdan kurtulmak için bölgeden güneydeki Nusayrat ve Deyr el-Belah ile Mevasi bölgelerine giden sivillerin bir kısmı, bu bölgelerdeki yoğun nüfus ve barınma imkanlarının olmaması nedeniyle kent merkezine geri döndü. Binlerce aile motosiklet, at arabaları ve yürüyerek yanlarında alabildikleri eşyalarla kaçmaya çalışıyor. Ancak gidecek yer bulamayan aileler, ölümü beklemeye başlamadı.

GÖÇÜ REDDEDİYORLAR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, önceki gün yaptığı açıklamada, “Gazze kent merkezini kana buladık” derken, buradaki Filistinlilere, Hamas savaşçıları gibi muamele edeceklerini ima etti. Buna rağmen bölgede bulunan yaklaşık 1 milyon Filistinli, gitmeleri istenen güneydeki Mevasi bölgesindeki nüfusun 800 bini aşması ve barınacak yer olmamasının yanı sıra, açlık ve hastalığın kol gezmesi nedeniyle bölgeye gidemiyor. Yerel gazetecilere konuşan Filistinli aileler, “İsrail’in uyguladığı barbarlığa rağmen kent merkezinden çıkmamaya kararlı olduklarını” dile getirdi. Gazze’deki Hükümetin Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, "Gazze ve güneyinde bulunan bir milyonu aşkın Filistinli hala evlerinden ve topraklarından güneye doğru göçü kesin bir dille reddetmeye devam ediyor. Hem de işgalci İsrail'in, tüm uluslararası hukuk ve sözleşmeleri ihlal ederek, kalıcı zorunlu göç suçunu işlemek amacıyla yürüttüğü bombalamaların ve soykırım savaşının barbarlığına rağmen. Gazze kenti ve kuzeyinde bir milyon Filistinli güneye doğru zorunlu göçü reddederken, kalıcı tehcir planları baskıları altında göç edenlerin sayısı 190 bin civarındadır" denildi.

İZOLE TOPLAMA KAMPLARI OLUŞTURMAK İSTİYORLAR

Medya Ofisi’nin açıklamasında ayrıca, "İsrail'in haritalarında 'sığınma' bölgeleri olarak belirlediği alan, Gazze Şeridi'nin yüz ölçümünün yüzde 12'sini geçmezken, işgal, 1,7 milyondan fazla insanı buraya sıkıştırmaya çalışıyor. Bu, sistematik bir zorunlu yerinden etme politikasının parçası olarak 'toplama kampları' kurma planı kapsamında yapılıyor. Amaç, Kuzey Gazze ve Gazze şehrini sakinlerinden boşaltmak" değerlendirmesinde bulunuldu. Öte yandan İsrail ordusu, toplama kampına çevirmek istediği söz konusu bölgeleri dünyadan da izole ediyor. Açıklamada, bu bölgelerin temel yaşam ihtiyaçlarından tamamen yoksun olduğu, hastane, altyapı ve su, gıda, barınma, elektrik veya eğitim gibi temel hizmetlerin bulunmadığı ve bunun da orada yaşamayı neredeyse imkansız hale getirdiği vurgulandı.

Hamas’tan Trump’a 'canlı kalkan' cevabı

ABD Başkanı Donald Trump, iki yıldır Gazze’de soykırım işleyen İsrail’e arka çıkmaya devam ederken, Hamas’ın elindeki İsrailli esirleri “canlı kalkan” olarak kullandığını iddia etti. Trump, “İsrail’in Gazze kent merkezindeki operasyonu hakkında çok fazla bilgim yok. Ancak bana Hamas’ın elinde tuttuğu İsrailli esirleri canlı kalkan olarak kullandığı söylendi” dedi. Hamas ise yayınladığı açıklamada, İsrail’in 65 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü bir ortamda, Trump’ın bu tavrının “tamamen Siyonist yandaşlığı ve çifte standart” olduğuna dikkat çekti.











