Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Batı'ya 'Gazze' tepkisi: Dünyanın artık bir İsrail sorunu var

"TRT Haber, 20 binin üzerinde Gazze haberini ekrana taşırken, TRT World yayınlarının yüzde 50'den fazlasını Filistin ve Gazze'ye ayırmıştır. Uluslararası dijital platformlar, Filistin konulu yapımları sansürlerken ülkemizin uluslararası dijital platformu Tabii, 'Filistinlilerin Öyküleri' başlıklı bir bölüm açmıştır. Anadolu Ajansımız da bölgeden 13 farklı dilde yaklaşık 144 bin haber geçmiştir. 'Tanık' ve 'Kanıt' kitaplarının yanı sıra 200 bin fotoğraf ve 15 bine yakın video hem kamu vicdanına sunulmuş hem de uluslararası mahkemelerde delil olarak yerini almıştır. Ayrıca İletişim Başkanlığı olarak İsrail'in Gazze'de sistematik olarak katlettiği gazetecileri konu alan bir kitap çalışmasını da bitirmiş bulunuyoruz. Bu kitapta da görüleceği üzere İsrail, tek amaçları bölgede yaşanan gerçekleri dünyaya duyurmak olan 300’e yakın basın emekçisini hakikati susturmak için, onların sergilediği fotoğraf ve görüntüleri susturmak için bilerek ve isteyerek katletmiştir. Sırf bu örnekler bile Gazze'deki soykırımın dünyaya duyurulmasında Türk medyasının bir lokomotif görevi gördüğünü ortaya koymuştur."