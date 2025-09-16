İletişim Başkanı Duran: İsrail'e hesap sorulması için bütün girişimleri destekleyeceğiz

İşlediği savaş suçları sebebiyle uluslararası mahkemelerce yargılanan, yol açtığı insani trajedi sebebiyle insanlık vicdanında mahkum edilen Netanyahu'nun, insanlığın ortak mirası olan kadim Kudüs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerinin hiçbir hükmü yoktur. Kudüs, tarih boyunca ne Haçlı işgalcilere ne de emperyalist güçlere boyun eğmiştir. Kim ki bu şehri zorla ele geçirip halkına zulmetmiş, camilerine ve kiliselerine saldırmışsa, Kudüs'ün uzun tarihinde lanetle anılan bir ayrıntı haline gelmiştir. Bu mübarek şehir, 'sadece benimdir' diyen nice ihtiraslı ve kibirli karakterlerin en büyük hezimetine sahne olmuştur. Kudüs'ün kutsiyetinin ve maneviyatının işgal politikalarıyla gölgelenmesi asla kabul edilemez. Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarına dayalı bağımsız ve tam egemen bir Filistin Devleti kurulana kadar kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmayı sürdüreceğiz."