Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İletişim Başkanı Duran: İsrail'e hesap sorulması için bütün girişimleri destekleyeceğiz

İletişim Başkanı Duran: İsrail'e hesap sorulması için bütün girişimleri destekleyeceğiz

21:1316/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
İletişim Başkanı Duran'dan, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı başlatmasına yönelik açıklama.
İletişim Başkanı Duran'dan, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı başlatmasına yönelik açıklama.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı başlatmasına tepki gösterdi. "Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere tüm sorumlu mekanizmaların derhal harekete geçmesi, ateşkesin sağlanması ve İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası hukuk önünde hesap vermesi bir yükümlülüktür." diyen Duran, "Hesabın sorulması için yapılan bütün girişimleri destekleyeceğiz." dedi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'de başlattığı yeni saldırı dalgasının, Netanyahu hükümetinin işlediği soykırım suçlarının kanlı bir aşaması olduğunu belirtti.

"İsrail insanlığa karşı suçlara yeni bir boyut ekledi"

Saldırıların, uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe saydığını, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara yeni bir boyut eklediğini vurgulayan Duran, binlerce Filistinlinin katledilmesine, yüz binlercesinin yerinden edilmesine yol açan saldırıların, insani trajediyi dayanılmaz bir noktaya taşıdığına dikkati çekti.

"Hesabın sorulması için yapılan bütün girişimleri destekleyeceğiz"

Duran, şunları kaydetti:

"Artık uluslararası toplum için mazeret kalmamıştır. Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere tüm sorumlu mekanizmaların derhal harekete geçmesi, ateşkesin sağlanması ve İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası hukuk önünde hesap vermesi bir yükümlülüktür. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu zulmü asla meşru görmeyecek, normalleşmesini kabul etmeyecek ve hesabının sorulması için yapılan bütün girişimleri destekleyeceğiz.
İşlediği savaş suçları sebebiyle uluslararası mahkemelerce yargılanan, yol açtığı insani trajedi sebebiyle insanlık vicdanında mahkum edilen Netanyahu'nun, insanlığın ortak mirası olan kadim Kudüs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerinin hiçbir hükmü yoktur. Kudüs, tarih boyunca ne Haçlı işgalcilere ne de emperyalist güçlere boyun eğmiştir. Kim ki bu şehri zorla ele geçirip halkına zulmetmiş, camilerine ve kiliselerine saldırmışsa, Kudüs'ün uzun tarihinde lanetle anılan bir ayrıntı haline gelmiştir. Bu mübarek şehir, 'sadece benimdir' diyen nice ihtiraslı ve kibirli karakterlerin en büyük hezimetine sahne olmuştur. Kudüs'ün kutsiyetinin ve maneviyatının işgal politikalarıyla gölgelenmesi asla kabul edilemez. Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarına dayalı bağımsız ve tam egemen bir Filistin Devleti kurulana kadar kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmayı sürdüreceğiz."


#İletişim Başkanı
#Burhanettin Duran
#İsrail
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak, ne zaman meclise gelecek?