Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Sanatçı Fazıl Say'dan Batılı meslektaşlarına Gazze çağrısı: Kalan ömrümü onurumla yaşamak istiyorum

Sanatçı Fazıl Say'dan Batılı meslektaşlarına Gazze çağrısı: Kalan ömrümü onurumla yaşamak istiyorum

18:4616/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Besteci ve piyanist Fazıl Say
Besteci ve piyanist Fazıl Say

Ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Batılı meslektaşlarının "İsrail yanlısı" tutumunu eleştirerek soykırıma karşı sessiz kalınmaması çağrısında bulundu. Say, "İstediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Kalan ömrümü, onurumla yaşamak istiyorum. Siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa." ifadelerini kullandı.

Besteci ve piyanist Fazıl Say, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, Batılı meslektaşlarına sessizliklerini bozma çağrısında bulundu.

Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı'daki başlıca klasik müzik kurumlarının
"İsrail yanlısı"
tutumunu eleştirerek,
"Bu benim için utanılacak bir durumdur. Çok yalnız hissettiğim bir ortamdayım, müzik yaparken, duygularımı paylaşırken bile… Öyle manipüle ki Filistin destekçilerini 'antisemitizm' ile suçlayan, çirkinleşmiş bir haldeler. Utanç duyacaklar. Huzurla uyuyamayacaklar."
ifadelerini kullandı.

"Müz,k dünyası kendinize gelin!"

Gazze'deki işgalin
"soykırım"
olduğunu vurgulayan Say, paylaşımında meslektaşlarına şu çağrıda bulundu:
"Gazze'de yapılan bir soykırımdır, nokta. Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız, meslektaşlarım. Kendinize gelin müzik dünyası! İnsan olun, lütfen... Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın. Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Kalan ömrümü, onurumla yaşamak istiyorum. Siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa."



#Batılı müzik dünyası
#Fazıl Say
#gazze
#israil
#sessiz kalmama çağrısı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN DUYURU SAYFASI 2025: YKS ek tercihleri ne zaman, boş kalan kontenjanlar açıklandı mı?