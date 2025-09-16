Lewis Hamilton'dan dünyaya 'Gazze' çağrısı: Bir şey yapmadan durulamaz

"Son iki yılda nüfusun yüzde 10'undan fazlası öldürüldü veya yaralandı - on binlerce çocuk da dahil - ve bu sayı artmaya devam ediyor. Gazze Şehri'ne yapılan son saldırı, yüz binlerce insanı evlerinden etti. Bölgedeki hastaneler, hem açlık çekenlerle hem de bitmek bilmeyen bombardımanların kurbanlarıyla dolup taştı."