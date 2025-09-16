Lewis Hamilton'dan dünyaya 'Gazze' çağrısı: Bir şey yapmadan durulamaz

Hamilton, Gazze'de yaşananlara tepki göstererek yardım çağrısında bulundu.
Büyük Britanyalı Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Birleşmiş Milletler bünyesindeki bir araştırma komisyonunun Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdiğini belirtip bir şey yapmadan durulamayacağını söyledi. Bunun devam etmesine seyirci kalınamayacağını söyleyen Hamilton, "Son iki yılda nüfusun yüzde 10'undan fazlası öldürüldü veya yaralandı - on binlerce çocuk da dahil - ve bu sayı artmaya devam ediyor." dedi.
Büyük Britanyalı sürücü, Gazze'deki durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini belirterek
"Son iki yılda nüfusun yüzde 10'undan fazlası öldürüldü veya yaralandı - on binlerce çocuk da dahil - ve bu sayı artmaya devam ediyor. Gazze Şehri'ne yapılan son saldırı, yüz binlerce insanı evlerinden etti. Bölgedeki hastaneler, hem açlık çekenlerle hem de bitmek bilmeyen bombardımanların kurbanlarıyla dolup taştı."
ifadelerini kullandı.
"Bir şey yapmadan durulamaz"
"Bir şey yapmadan durulamaz"
Filistin halkına yardım etmek için harika işler yapan bazı kuruluşların olduğunu vurgulayan Hamilton, yardım çağrısında bulundu.
Bir şey yapmadan durulamayacağını aktaran Hamilton,
"Eğer elinizde bir şey varsa, bana katılırsanız minnettar olurum. İhtiyacı olanlara yardım etmek için yorulmadan çalışan üç kuruluşa bağışta bulundum."
dedi.
#Lewis Hamilton
#Gazze
#İsrail