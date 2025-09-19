Macron İbranice paylaşımla duyurdu: Pazartesi Filistin'i tanıyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, temmuz ayında yaptığı açıklamada, Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını, bunu eylül ayındaki BM Genel Kurulu’nda resmen açıklayacağını ilân etmişti.

"Pazartesi Filistin'i tanıyoruz"

Macron, bugün yaptığı paylaşımda, bu sözüne uygun şekilde Pazartesi günü New York’ta Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmeye ilişkin İngilizce, Arapça ve İbranice paylaşım yapan Macron, "Pazartesi günü Filistin Devleti'ni tanıma niyetimi bir kez daha ifade ettim." dedi.

Macron'un X'ten yaptığı açıklama şöyle:

"Az önce Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştüm.

Öncelikle, Rue des Rosiers’de gerçekleşen korkunç terör saldırısının başlıca faillerinden birinin yakalanmasını sağlayan mükemmel iş birliği için kendisine teşekkür ettim. Söz konusu kişinin mümkün olan en kısa sürede iadesini sağlamak üzere birlikte çalışmak konusunda mutabık kaldık.

Gazze’de ve genel olarak Filistin topraklarında yaşanan son derece acil durum nedeniyle, Başkan Abbas’a Pazartesi günü New York’ta Filistin Devleti’ni tanıma niyetimi bir kez daha ifade ettim.

Bu tanıma kararı, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenlik ve barış yönündeki beklentilerini karşılamayı amaçlayan kapsamlı bir barış planının parçasıdır.

Ayrıca Filistin Yönetimi’ne yönelik taleplerimizi de yineledim. Bu bağlamda, Başkan Abbas Filistin yönetimini yenilemek ve gelecekteki Filistin Devleti’nin istikrarını sağlamak için gerekli reformları hayata geçirme kararlılığını teyit etti. Fransa, bu süreçte Filistin makamlarının yanında olmaya devam edecektir.

Bu taahhütlerin yerine getirilmesini, tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı için garanti altına alacağız."

