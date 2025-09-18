Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor: Erdoğan ile görüşecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM Genel Kurulu öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelecek.
Terör devleti İsrail’in Gazze’ye yönelik kara harekâtı resmen başladı.
İşgal adımlarına en sert tepkiyi Türkiye gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, Gazze’nin sesi olmayı sürdürüyor. Bu çerçevede Ankara, bugün kritik bir diplomatik görüşmeye sahne olacak.
Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor: Erdoğan ile görüşecek
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün Ankara'ya geliyor.
Abbas'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor.