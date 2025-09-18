Yeni Şafak
Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor: Erdoğan ile görüşecek

Lokman Özdemir
09:4218/09/2025, jeudi
Mahmud Abbas-Recep Tayyip Erdoğan
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM Genel Kurulu öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelecek.

Terör devleti İsrail’in Gazze’ye yönelik kara harekâtı resmen başladı.


İşgal adımlarına en sert tepkiyi Türkiye gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, Gazze’nin sesi olmayı sürdürüyor. Bu çerçevede Ankara, bugün kritik bir diplomatik görüşmeye sahne olacak.


Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün Ankara'ya geliyor.

Abbas'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor.





#Mahmud Abbas
#Filistin
#Ankara
