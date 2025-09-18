Altın Koza’da Gazze seçkisi

Bu yıl “Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur” mottosuyla yola çıkan festivalin dünya sineması bölümünde Filistin’e de odaklanılacak. 22-28 Eylül’de organize edilecek festivaldeki Gazze seçkisinde, Filistinli yönetmenler Arab ve Tarzan Nasser kardeşlerin “Bir Zamanlar Gazze’de” ve Rashid Masharawi’nin “Yitik Düşler” filmleri ile İranlı yönetmen Sepideh Farsi’nin “Yüreğini Eline Al ve Yürü” belgeseli sanatseverlerle buluşturulacak.