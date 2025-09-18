Yeni Şafak
Altın Koza'da Gazze seçkisi

Altın Koza’da Gazze seçkisi

18/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
Adana’da bu yıl 32. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde, Filistin’de yaşananlara dikkat çekmek için “Gazze, Şimdi!” başlıklı seçki yer alacak.

Bu yıl “Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur” mottosuyla yola çıkan festivalin dünya sineması bölümünde Filistin’e de odaklanılacak. 22-28 Eylül’de organize edilecek festivaldeki Gazze seçkisinde, Filistinli yönetmenler Arab ve Tarzan Nasser kardeşlerin “Bir Zamanlar Gazze’de” ve Rashid Masharawi’nin “Yitik Düşler” filmleri ile İranlı yönetmen Sepideh Farsi’nin “Yüreğini Eline Al ve Yürü” belgeseli sanatseverlerle buluşturulacak.



