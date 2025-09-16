Emadi’nin “Hiç” eseri satışta

Globalart iş birliğiyle Trendyol’a özel olarak üretilen eser, yalnızca 30 edisyonla sınırlı sayıda satışa sunulacak. Leyla Emadi’nin son dönem çalışmalarının en yenisi olan “Hiç”, biçimsel sadeliği felsefi ve manevi katmanlarla birleştiriyor. Tasavvufi düşüncede “Hiç”, benliği aşmayı, sahip olduklarını bırakmayı, evrensel döngüye teslim olmayı ifade ediyor. Leyla Emadi, bu yaklaşımı hem eserinde kullandığı beton malzeme hem kavramsal boyutuyla somutlaştırıyor.