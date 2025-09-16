Emadi’nin “Hiç” eseri satışta

Türk çağdaş sanatının önde gelen temsilcileriyle yaptığı limitli edisyon iş birlikleriyle sanatı daha geniş kitlelere ulaştıran Trendyol Sanat, bu kez beton malzeme kullanarak dilin ve düşüncenin sınırlarını zorlayan Leyla Emadi’nin “Hiç” eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Globalart iş birliğiyle Trendyol’a özel olarak üretilen eser, yalnızca 30 edisyonla sınırlı sayıda satışa sunulacak. Leyla Emadi’nin son dönem çalışmalarının en yenisi olan “Hiç”, biçimsel sadeliği felsefi ve manevi katmanlarla birleştiriyor. Tasavvufi düşüncede “Hiç”, benliği aşmayı, sahip olduklarını bırakmayı, evrensel döngüye teslim olmayı ifade ediyor. Leyla Emadi, bu yaklaşımı hem eserinde kullandığı beton malzeme hem kavramsal boyutuyla somutlaştırıyor.