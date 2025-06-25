İngiltere Rus mallarının geliriyle Ukrayna'ya 350 füze gönderecek

"Rusya'nın Ukrayna şehirlerine ayrım gözetmeden yaptığı füze ve dron saldırıları, Putin'in barış konusunda ciddi olmadığını gösteriyor. Bu yüzden Ukrayna'nın kendisini bu katliamdan koruması için el konan Rus mallarından gelen gelirleri kullanmakta haklıyız"