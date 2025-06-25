Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İngiltere Rus mallarının geliriyle Ukrayna'ya 350 füze gönderecek

İngiltere Rus mallarının geliriyle Ukrayna'ya 350 füze gönderecek

15:4625/06/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İngiltere Savunma Bakanlığı açıkladı.
İngiltere Savunma Bakanlığı açıkladı.

İngiltere, el koyduğu Rus mallarından elde ettiği faiz geliri karşılığında Ukrayna'ya 70 milyon sterlin değerinde 350 hava savunma füzesi göndereceğini açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya karşı Ukrayna'yı hava savunma alanında daha da avantajlı hale getirmek için bu ülkeye 350 Gelişmiş Kısa Menzilli Havadan Havaya Füze (ASRAAM) gönderileceği belirtildi.

Açıklamada, savaş uçaklarından atılmak üzere tasarlanan füzelerin yerden atılabilmesi için yapılan çalışmaların 3 ayda tamamlandığı, füzelerin askeri kamyonların arkasındaki bataryalardan fırlatılabileceği aktarıldı.

Füzelerin, "Raven" olarak bilinen kısa menzilli mobil hava savunma sisteminde kullanılacağı, Ukrayna'ya daha önce verilen 8 Raven'e ek olarak 5 kamyon daha gönderileceği kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya gönderilecek füzelerin bedelinin 70 milyon sterlin olduğuna işaret edilerek,
"Füzeler, Olağanüstü Gelir Hızlandırma (ERA) planı kapsamında el konulan Rus varlıklarından elde edilen 70 milyon sterlinlik (yaklaşık 3,8 milyar lira) faiz geliri kullanılarak finanse edilecek"
denildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Keir Starmer,
"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in yasa dışı ve barbarca savaşının bedelini ödemesi gereken taraf Ukrayna değil Rusya'dır. Ukrayna'nın ihtiyacı olan hava savunma sistemini sağlamak için el konulan Rus varlıklarından gelen gelirleri kullanmamız son derece yerinde bir karardır"
ifadelerini kullandı.
Savunma Bakanı John Healey ise barışı sağlamak için Ukrayna'nın en güçlü pozisyona getirilmesi gerektiğini vurgulayarak,
"Rusya'nın Ukrayna şehirlerine ayrım gözetmeden yaptığı füze ve dron saldırıları, Putin'in barış konusunda ciddi olmadığını gösteriyor. Bu yüzden Ukrayna'nın kendisini bu katliamdan koruması için el konan Rus mallarından gelen gelirleri kullanmakta haklıyız"
değerlendirmesini yaptı.

Açıklamada İngiltere'nin Ukrayna'ya 5 bin füze sağlama sözü de hatırlatıldı.



#İngiltere
#Londra
#Raven
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 YÖKDİL/2 sınav tarihi: YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?