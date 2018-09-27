İngiltere'de İstikbal rüzgarı

Mobilya sektörünün önemli markası İstikbal; ürün çeşitliliği, tasarım farklılığı, kalite anlayışı ve satış sonrası hizmetleri ile dikkat çekiyor. Türkiye’nin saygın markaları arasında yer alarak sektöre katma değer sağlayan firma, yurdışında da bayi ağını güçlendiriyor.

SHEFFIELD’DE İKİNCİ MAĞAZA AÇILDI

İstikbal İngiltere Sheffield’teki ikinci konsept mağazasını açtı. Türkiye’nin en büyük mobilya markası olan İstikbal, yurt dışındaki yeni mağaza yatırımlarıyla adını tüm dünyaya duyurma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sheffield’teki konsept mağazasının açılışına Boydak Dış Ticaret Genel Müdürü Ahmet Sefa Karaaslan, Boydak Dış Ticaret Bölge Satış Koordinatörü Güven Aktaş ve çok sayıda davetli katıldı.

AVRUPA’NIN BEĞENİSİ KAZANDI

Yoğun ar-ge ve tasarım geliştirme çalışmalarıyla dünyanın her yerinde mobilya tüketicilerinin tercihi olan İstikbal, İngiltere’deki mobilya tüketicilerinin tercih ettiği ve sevdiklerine de tavsiye ettikleri bir marka olarak, Avrupalı tüketicinin ilgi ve beğenisini kazanmış durumda. Şirket bine yakın mağazası ve ürünü ile Türkiye’yi sararken bir dünya markası olma yolunda da hızla ilerliyor. Şu an 70’i aşkın ülkeye İstikbal markası ile ürün sunan İstikbal, Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, Mısır, Almanya, Kazakistan, Romanya, İngiltere, Fransa gibi birçok ülkede 110 mağazası ve 5 bin satış noktası ile Türk kalitesini yurtdışına taşıyor.

Konumu ile dikkat çekiyor

580 metrekare alan üzerinde olan yeni mağaza Liverpool, Manchester, Leeds, Nottingham, York, Hull, Doncaster gibi bölgenin önemli, büyük, Türk ve diğer etnik nüfusun yoğun yaşadığı şehirlere hitap edebilecek bir konumda bulunuyor. Bu sayede, ülkenin kuzeyinden hatta İskoçya’dan İstikbal kalitesini deneyimleyebilmek amacıyla Londra mağazamıza gelen müşterilerimize daha yakından, daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunma imkân da sağlanmış olacak.