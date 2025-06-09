İnsanlık gemisine İsrail tehdidi

İtalya’nın güneyindeki Sicilya adasından hareket ederek Gazze’ye doğru yelken açan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na bağlı Madleen yelkenlisi, hedefe bir günlük mesafeye ulaştı. İsrail’de yayın yapan Kanal 12, işgalci İsrail ordusunun tamamen barışçıl bir şekilde Gazze’ye uygulanan kuşatmayı yarmak ve aç bırakılan insanlara gıda ulaştırmak için gelen yelkenliyi durdurmak için harekete geçtiğini bildirdi. Müdahale için iki senaryo konuşuluyor.

İSRAİL’DEN ELEKTRONİK HARP MÜDAHALESİ

Madleen yelkenlisinin Gazze’ye yaklaşmasıyla birlikte İsrail ordusunun müdahaleleri de başladı. İşgal ordusu, elektronik harp yöntemlerini kullanarak uluslararası sularda seyreden yelkenliye müdahale etti. Madleen'deki Türk Aktivist Yasemin Acar, "Karadaki ekibimiz tarafından bize yönelik internet karatmasının resmen başladığına dair bilgilendirildik. Ve bunu bağlantımızdaki kesintilerle görebiliyoruz, çünkü (internet) çok yavaşladı" dedi.

KATZ’DAN TEHDİT

İsrail Yayın Kurulu’nun (KAN) iddiasına göre, İsrail ordusunun deniz kuvvetlerine müdahale için hazırlık yapma talimatı verdi. İsrail ordusu Madleen’in Gazze karasularına girişini engellemek ya da girdikten sonra el koyarak Asdod limanına çekmek olmak üzere iki senaryo üzerinde yoğunlaşıyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise dün yayınladığı açıklamada, "Orduya Madleen nefret filosunun Gazze'ye ulaşmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapmaları yönünde talimat verdim. Yahudi karşıtı (antisemitik) Greta ve Hamas propaganda sözcülerine açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze'ye ulaşmayacaksınız” diyerek aktivistleri tehdit etti. Katz ayrıca, Gazze'deki ablukayı kırmayı amaçlayan her türlü girişime "deniz, hava ve karada harekete geçeceklerini" dile getirdi.

DÜNYAYA DESTEK ÇAĞRISI

Dün, Madleen’in güvertesinden El-Cezire’ye bağlanan Türk kökenli aktivist Yasemin Acar, tüm dünya halklarını Gazze’ye destek için ayağa kalkmaya davet etti. Acar, “Size şiddet uygulanmasından korkmayın. Biz, kahraman değiliz. Yalnızca yapmamız gerekeni yapıyoruz” dedi.

İNSANİ YARDIM VE GIDA TAŞIYOR

Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFF) tarafından yapılan açıklamada, Madleen yelkenlisinin Gazze’ye sembolik miktarda tıbbi malzeme, pirinç, süt, bebek bezleri, temizlik malzemeleri, su arıtıcıları ve çocuklar için protez bacak taşıdığını bildirdi. Yelkenlide bulunan aktivistlerden Yasemin Acar, “Amacımız, üç aydır açlığa mahkum edilen Gazze’deki insanlara gıda ulaştırarak, yardım yolunu açmak” dedi.

MADLEEN’DE KİMLER VAR?

Sicilya’daki Katania limanından 1 Haziran’da hareket eden Madleen yelkenlisinde, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Filistin asıllı Fransız milletvekili Rima Hassan, Game Of Thrones dizisinin İrlandalı oyuncusu Liam Cunningham ve çok sayıda dünyaca tanınmış aktivist ile iki gazeteci bulunuyor.







