Irak’ta 800 köye dönüş umudu

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine girmesinin ardından Irak’ın kuzeyinde işgal ettiği 800 köyden de çekilecek. “Terörsüz Türkiye” süreciyle yürütülen görüşmeler sonucunda terör örgütü PKK silah bırakmaya başladı. Süreç, Irak’ın kuzeyinde sadece askeri boyutuyla değil, sosyal ve ekonomik yansımalarıyla da dikkat çekiyor.

BÖLGEDE KONTROL SAĞLANACAK

Resmi verilere göre, terör örgütü PKK’nın 2015’te 515 olan işgal altındaki köy sayısı, 2021 itibarıyla 800’e kadar çıktı. Bu köylerin 304’ü Duhok, 177’si Erbil ve 34’ü Süleymaniye’de bulunuyor. Kaynaklar, ilerleyen zamanda Irak yönetimi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bölgede kontrolü tam anlamıyla eline almasıyla terk edilen köylere geri dönüşlerin başlayacağını belirtti. Geri dönüşlerin tam anlamıyla sağlanması için belli bir süreye ihtiyaç olduğuna da dikkat çekildi.

KADEMELİ DÖNÜŞ

Güvenlik kaynakları, PKK unsurlarının çekilmesinin ardından Irak merkezi hükümeti ile IKBY bağlı Peşmerge güçlerinin bölgedeki kontrolü kademeli olarak ele aldığını belirtiyor. Özellikle Peşmerge’nin kırsal alanlarda güvenliği tesis etmeye başlamasıyla, boşaltılan köylere geri dönüşlerin de başlayacağı ifade ediliyor. Ancak sürecin zamana yayılması gerektiği, tam anlamıyla güvenliğin sağlanmasının ardından dönüşlerin hızlanacağı vurgulanıyor. Kaynaklar, “Peşmerge orada güvenliği sağladıkça köylüler dönmek isteyecektir. 800 köy boşaltılmıştı, yavaş yavaş dönüşlerin başlaması lazım. Ancak bu hemen olacak bir şey değil” değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİK KALKINMAYA DESTEK

Köyle dönüş olmasının, sadece bölge halkı için değil, Türkiye ve Irak arasında iş birliği açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Güvenliğin sağlanması ve geri dönüşlerin hız kazanmasıyla birlikte, bölgede hem sosyal dokunun onarılması hem de ekonomik kalkınmanın sağlanması bekleniyor.

TSK’NIN GÖREVİ SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki varlığı ise PKK tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar sürecek. Türkiye, Pençe-Kilit Harekâtı ile bölgede birçok terör yuvasını temizlerken, oluşturulan üs bölgeleri aracılığıyla olası tehditlere karşı teyakkuz halinde kalmaya devam ediyor. Güvenlik kaynakları, TSK’nın bölgedeki varlığının devam edeceğine dikkat çekiyor.











