Irak'tan 8 aşamalı plan: Türkiye ve İran ile sınırlarının güvenliği için yeni yöntemler devreye alınıyor

Irak'ın altı ülke ile sınırı olduğunu hatırlatan Sıedi, özellikle İran ve Türkiye ile olan sınırlarındaki güvenliğe önem verdiklerini aktardı.
Bu bölgede 1980'lerden itibaren yasaklanan silahlı unsurların (PKK) bulunduğu bilgisini veren Sıedi, bu silahlı unsurlar tarafından kontrol edilen alanı zayıflatmak için çalıştıklarını bildirdi.
Tarih boyunca Irak ile Türkiye arasında sınır karakolları olmamasının bölgede bazı yasa dışı silahlı grupların varlık göstermesine neden olduğuna dikkati çeken Sıedi, şöyle devam etti:
Duhok ve Erbil kentlerinin Türkiye ile olan sınır hatlarında yaklaşık 27 sınır karakolu inşa edilmesi için talimatın verildiğini anlatan Sıedi, bu gelişmelerin iki ülke için oldukça önemli olduğunu söyledi.