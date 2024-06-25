Irak'tan 8 aşamalı plan: Türkiye ve İran ile sınırlarının güvenliği için yeni yöntemler devreye alınıyor

Irak resmi haber ajansı INA'ya açıklamada bulunan Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Güçleri Komutanı Muhammed el- Sıedi, Irak'ın özellikle Türkiye ve İran ile olan sınırlarındaki güvenliği daha iyi seviyeye getirmek için Türkiye ile 2 ve İran ile 6 aşamadan oluşan plan ve yöntem belirlediklerini belirtti.