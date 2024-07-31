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İran ABD'yi suçlayıp BM'yi acil toplantıya çağırdı: Güvenlik Konseyi Haniye suikastı sonrası toplanıyor

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması sonrası Tahran yönetimi BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil oturumla toplanmasını istedi. "Bu olay, ABD'nin onayı ve istihbarat desteği olmadan gerçekleşemezdi" denilen İran’ın mektubu sonrası BMGK acil toplanma kararı aldı.

19:05 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 19:47 - 31/07/2024 Çarşamba
AA
Tahran'da suikasta uğrayan İsmail Haniye
Tahran'da suikasta uğrayan İsmail Haniye

Anadolu Ajansı, İran Daimi Temsilciliğinin BMGK dönem başkanı Rusya Daimi Temsilcisi Vassilly Nebenzia'ya gönderdiği mektuba ulaştı.

Mektupta, Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikast, İran'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik "terör saldırısı" olarak nitelendirildi.

"Bu olay, ABD'nin onayı ve istihbarat desteği olmadan gerçekleşemezdi"

İran'ın, "siyonist rejimin" Haniye'ye yönelik suikastını en güçlü şekilde kınadığı belirtilen mektupta, bu "terör eyleminin" Filistin direniş liderlerine yönelik suikastlar ve Filistinlilere yönelik soykırımın bir parçası olduğu ifade edildi.

Mektupta, bu korkunç olay ışığında İsrail rejiminin stratejik müttefiki ve destekçisi ABD'nin rolünün göz ardı edilemeyeceği belirtilerek,
"Bu olay, ABD'nin onayı ve istihbarat desteği olmadan gerçekleşemezdi."
değerlendirmesi yapıldı.

BMGK'ya acil toplantı talebi

Uluslararası toplum ve BMGK'nin belirleyici adım atması ve suçluların cezalandırılması gerektiği vurgulanan mektupta, BMGK'nin acil oturumla toplanması talep edildi.

Mektupta, BMGK'nin İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerini cezalandırmak için yaptırım ve diğer tedbirleri ele alması gerektiği kaydedildi.

Güvenlik Konseyi Haniye suikastı sonrası toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikastın ardından acil toplanacak. BM Genel Sekreteri Guterres, Beyrut ve Tahran saldırılarının ardından taraflar ve uluslararası topluma tüm Orta Doğu'yu savaşa itebilecek faaliyetlerden kaçınma çağrısında bulundu.


Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...


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