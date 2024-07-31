İran ABD'yi suçlayıp BM'yi acil toplantıya çağırdı: Güvenlik Konseyi Haniye suikastı sonrası toplanıyor

Anadolu Ajansı, İran Daimi Temsilciliğinin BMGK dönem başkanı Rusya Daimi Temsilcisi Vassilly Nebenzia'ya gönderdiği mektuba ulaştı.
Mektupta, Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikast, İran'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik "terör saldırısı" olarak nitelendirildi.
"Bu olay, ABD'nin onayı ve istihbarat desteği olmadan gerçekleşemezdi"
İran'ın, "siyonist rejimin" Haniye'ye yönelik suikastını en güçlü şekilde kınadığı belirtilen mektupta, bu "terör eyleminin" Filistin direniş liderlerine yönelik suikastlar ve Filistinlilere yönelik soykırımın bir parçası olduğu ifade edildi.
BMGK'ya acil toplantı talebi
Uluslararası toplum ve BMGK'nin belirleyici adım atması ve suçluların cezalandırılması gerektiği vurgulanan mektupta, BMGK'nin acil oturumla toplanması talep edildi.
Mektupta, BMGK'nin İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerini cezalandırmak için yaptırım ve diğer tedbirleri ele alması gerektiği kaydedildi.
Güvenlik Konseyi Haniye suikastı sonrası toplanıyor
BM Güvenlik Konseyi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikastın ardından acil toplanacak. BM Genel Sekreteri Guterres, Beyrut ve Tahran saldırılarının ardından taraflar ve uluslararası topluma tüm Orta Doğu'yu savaşa itebilecek faaliyetlerden kaçınma çağrısında bulundu.