Dünya İrandan gelen milisler Esedin Şebbihalarına korona bulaştırdı iddiası Gizli telefon görüşmesi deşifre etti
KORONAVİRÜS

İran’dan gelen milisler Esed'in Şebbihalarına korona bulaştırdı iddiası: Gizli telefon görüşmesi deşifre etti

Suriye’de Esed güçlerinin kendi aralarında gizli olduğu ifade edilen telefon konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalara göre, İran’dan gelen askerler, rejim güçlerine koronavirüs bulaştırdı. Rejime ait 11 askerde korona tespit edildi.

Haber Merkezi İHA
Vakaların bazıları ambulanslarla İdlib yakınlarındaki Han Şeyhun köyüne, diğerleri ise Hama kentindeki hastaneye götürüldü.
Vakaların bazıları ambulanslarla İdlib yakınlarındaki Han Şeyhun köyüne, diğerleri ise Hama kentindeki hastaneye götürüldü.

Koronavirüs salgını dünyada yayılmaya devam ederken Suriye’de resmi kaynaklar 9 korona vakası tespit edildiğini açıkladı. Ancak son dönemde ortaya çıkan Esed rejimindeki askerler arasındaki gizli olduğu ifade edilen telefon konuşmaları, koronavirüsün rejim askerlerinde de görüldüğünü ortaya çıkardı.

  • Askerlerin telefon konuşmalarına göre, Kafr Nabl ve Maaret el Numan köylerindeki bazı rejim güçlerinde korona semptomları görülmesinin ardından yetkililerle iletişime geçildi.

ABD'de korkutan görüntü: Kentteki morglar dolunca devreye gireceği söylenen mobil morglar kullanılmaya başladı
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ABD'de korkutan görüntü: Kentteki morglar dolunca devreye gireceği söylenen mobil morglar kullanılmaya başladı
New York'un Brooklyn bölgesinde bulunan Brooklyn Hastanesi'nde ölen kişilerin soğuk hava tertibatlı morglara taşındığı amatör kamerayla görüntülendi. Mobil morglar, koronavirüsten ölenlerin sayısının giderek artmasının ardından salgına hazırlık kapsamında, kentteki morgların dolması durumunda devreye girmek için hazırlanmıştı. Çekilen bu görüntüler morgların dolduğunu ve mobil morgların kullanılmaya başlandığını gözler önüne serdi.

11 rejim askerinde korona tespit edildi

Vakaların bazıları ambulanslarla İdlib yakınlarındaki Han Şeyhun köyüne, diğerleri ise Hama kentindeki hastaneye götürüldü. Suriye Milli Ordusu tarafından ortaya çıkarıldığı bildirilen 11 rejim askerinde korona tespit edildiği kaydedildi.

Esed rejiminin geçtiğimiz hafta İran’dan asker takviyesi gerçekleştirdiği, rejim askerlerine de koronavirüsün gelen askerlerin bulaştırmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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