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Dünya

İşgalci İsrail Gazze'de 'silah ve patlayıcı bulduğuna' kanıt olarak çocukların ders kitaplarını gösterdi

İsrail ordusu, Gazze'de bazı binalara düzenlediği baskınlarda silah ve patlayıcı bulduğuna kanıt olarak çocuklara yönelik ders kitaplarını gösterdi.

10:10 - 24/11/2023 الجمعة
AA
İşgalci İsrail saldırılarından sonra Gazze.

İşgalci İsrail saldırılarından sonra Gazze.

İsrail ordusuna ait X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, İsrail güçlerinin Gazze'de bazı hedeflere baskın düzenlediği belirtildi.

Saldırılar sırasında Hamas'ın kullandığı iddia edilen silah depolarının hedef alındığı öne sürülürken İsrail güçlerinin binalarda çok sayıda silah, mühimmat ve el bombaları bulduğu öne sürüldü.

Ancak söz konusu içerikle yapılan paylaşımda, çocuklara yönelik ders kitaplarının fotoğraflarının gösterilmesi dikkati çekti.

Fotoğrafların birinde Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığının yayımladığı "Arap Dili" kitabının kapağı, diğerinde de çocuk hikayeleriyle ilgili bir okuma parçasının yer aldığı görüldü.


#Gazze
#İsrail
#Filistin
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