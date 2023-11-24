İşgalci İsrail Gazze'de 'silah ve patlayıcı bulduğuna' kanıt olarak çocukların ders kitaplarını gösterdi

Eli kanlı İsrail ordusu Şifa Hastanesi'ne yönelik katliamlarına kılıf uydurmaya çalışıyor. Hamas'ın ana karargahı olduğunu öne sürdüğü Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni işgal etmesinin ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması eleştirilere neden oldu.