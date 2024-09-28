logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Dünya
İşgalci İsrail ordusundan Beyrut'ta iki mahalle için 'vuracağız evlerinizi boşaltın' çıkışı

İşgalci İsrail ordusundan Beyrut'ta iki mahalle için 'vuracağız evlerinizi boşaltın' çıkışı

00:1228/09/2024, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İşgalci İsrail ordusu Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi.
İşgalci İsrail ordusu Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi.

Terör devleti İsrail, Lübnan'da Hizbullah'ın karargahı olduğunu ileri sürdüğü bir noktayı bombaladı. Söz konusu saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölmüş olabileceği ileri sürülürken, katillerden yeni saldırının sinyali geldi. İşgalci İsrail ordusu, Beyrut'ta iki mahalle sakinlerinin evlerini boşaltıp bölgeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde bombaladıkları Dahiye'deki bazı mahallelerin sakinlerinin bölgeyi terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki yer alan el-Leyleki ve el-Hadas mahalleleri sakinlerinin evlerini "acilen terk etmeleri" çağrısında bulundu.

Adraee, "Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de oturanlara acil çağrı: El-Leyleki Mahallesi sakinleri ile el-Hadas Mahallesi'nde yer alan bazı binalarda oturanlar,
Hizbullah
'ın çıkarlarına yakın olmanız hasebiyle binaları derhal terk ederek bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi yaralanmıştı.

Başbakan Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "
Yeni saldırı, düşman İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarıyla ilgilenmediğini gösteriyor.
" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 775 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 775 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.



#Beyrut
#Lübnan
#Hizbullah

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2.79–2.89 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı? Konut kredisi faiz oranları düştü mü, ne zaman düşecek?