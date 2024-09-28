İşgalci İsrail ordusundan Beyrut'ta iki mahalle için 'vuracağız evlerinizi boşaltın' çıkışı

Terör devleti İsrail, Lübnan'da Hizbullah'ın karargahı olduğunu ileri sürdüğü bir noktayı bombaladı. Söz konusu saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölmüş olabileceği ileri sürülürken, katillerden yeni saldırının sinyali geldi. İşgalci İsrail ordusu, Beyrut'ta iki mahalle sakinlerinin evlerini boşaltıp bölgeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde bombaladıkları Dahiye'deki bazı mahallelerin sakinlerinin bölgeyi terk etmelerini istedi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki yer alan el-Leyleki ve el-Hadas mahalleleri sakinlerinin evlerini "acilen terk etmeleri" çağrısında bulundu.
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi yaralanmıştı.
İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 775 kişi öldü
Hizbullah'la 8 Ekim'den beri çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 775 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.
Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.