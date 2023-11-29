İşgalci İsrail'in Gazze'de zorla boşalttığı hastanede kalan bebeklerin çürümüş cesetleri bulundu

El Meşhed TV'de yer alan habere göre, hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesinde çok sayıda bebek ve çocuğun çürümüş cesetleri görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, ''Filistinli kardeşlerimizi, Gazze'nin mazlum ve mağdur insanlarını muhabbetle selamlıyorum. Gazze 7 Ekim'den bu yana insanlık tarihinin en kalleş saldırılarına maruz kalıyor'' ifadelerini kullandı. 'Netanyahu adını tarihe 'Gazze Kasabı' olarak yazdırdı' diyen Erdoğan, ''Bu kara leke ona destek olanların alnına yapışmış duruma'' açıklamasında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalara "insani ara" verilmesinden önce, Şifa Hastanesi, Nasr Çocuk Hastanesi, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastaneleri ile Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurmuştu. Saldırılarda yüzlerce kişi ölmüş ve yaralanmıştı. İsrail güçleri bu hastanelerden bir kısmını da zorla boşaltmıştı.