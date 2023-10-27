İşgalci İsrail'in Han Yunus'taki sivillere ait evleri bombalaması sonucu 15 Filistinli hayatını kaybetti

İşgalci İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları gece boyunca devam etti.
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinlilere ait evleri hedef aldı. Saldırıda en az 15 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Haberde, İsrail savaş gemileri ile savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.
Bir gazeteci daha öldürüldü
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinde Filistinli gazeteci Yasir Ebu Namus ailesinin evini de hedef aldı.
Saldırıda, gazeteci Ebu Namus ve annesi yaşamını yitirdi.