Dünya İskeçede ırkçı saldırı Türk genci feci şekilde dövdüler
AVRUPA

İskeçe’de ırkçı saldırı: Türk genci feci şekilde dövdüler

Yunanistan hükümeti ve medyasının Türkiye'yi hedef alan açıklamaları endişe verici boyutlara ulaştı. Batı Trakya'da 16 yaşındaki O.T. 20 kişilik bir grup tarafından feci şekilde dövüldü. Türk genci kanlar içinde bırakan saldırganlar, “Pis Türk bir dahaki sefere seni öldüreceğiz” diye bağırıp küfürler etti. Aile suç duyurusunda bulundu. İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, bu tarz saldırıları siyasetçilerin ateşlediğini söyledi.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
İskeçe’de ırkçı saldırı: Türk genci feci şekilde dövdüler
Saldırı, 26 Ağustos akşamı İskeçe Aren Mahallesi’nde Mitropoli olarak bilinen bölgede yaşandı.

Yunanistan Hükümeti ve ülke basınının Türkiye’yi hedef alan açıklamaları sokaklara şiddet olarak yansıdı. Batı Trakya’da 16 yaşındaki O.T. 20 kişilik bir grup tarafından feci şekilde dövüldü. Olay, 26 Ağustos akşamı İskeçe Aren Mahallesi’nde Mitropoli olarak bilinen bölgede yaşandı. Türk ailenin 16 yaşındaki çocuğu O.T., olaydan 2 gün önce arkadaşının kalabalık bir grupla tartıştığını gördü. Yanlarına gidip “Sizin derdiniz nedir? Neden vuruyorsunuz, ne istiyorsunuz?” diye tepki gösterdi. O gün orada bir olay yaşanmadı ancak 2 gün sonra saldırganlar O.T.’nin önünü kesti.

HASTANELİK ETTİLER

O.T.’yi yolda yürürken sıkıştıran 20 kişilik grup “Pis Türk öbür sefere seni öldüreceğiz” diye bağırarak küfürler etti. Saldırganlar, vücuduna aldığı darbelerle yere düşen genci tekmeleyerek hastanelik etti. Kanlar içinde İskeçe Hastanesi’ne kaldırılan O.T.’nin anne ve babası, hakaret içerikli söylem ve küfürler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İÇ İÇE YAŞIYORUZ

İskeçe Türk Birliği Başkanı ve DEB Partisi MYK Üyesi Ozan Ahmetoğlu, “Burada Türkler ve Yunanlar iç içe yaşıyor. Evimizin yanında cami, biraz ileride kilise var. Barış ve huzur ortamının devam etmesi çok önemli. Mahalle kavgaları oluyor ama bu boyutta bir şey uzun süredir yaşanmamıştı. Umarım bu son olur. Çünkü çok hassas durumlar bunlar” diye konuştu.

Ozan Ahmetoğlu
Ozan Ahmetoğlu

SİYASİLER ATEŞLİYOR

Ahmetoğlu, son dönemde telekulak skandalıyla ilgili Yunanistan Meclisi İkinci Başkan Yardımcısı Haralambos Athanasiu’nun Batı Trakya’daki azınlık milletvekillerinin dinlenebileceğini iddia ettiğini hatırlattı: “Bu tür açıklamalar zaman zaman medyada yer alıyor. Dolayısıyla Türk azınlıklar hedef olarak gösteriliyor. Umarım bu gibi söylemler, bu tür saldırıların zeminini oluşturmaz, kışkırtmaz. Emniyet birimlerinin gerekli önemleri alacağına inanıyorum.”

İskeçe müftüsünü kaybetti
DÜNYA
İskeçe müftüsünü kaybetti

Türk azınlık'tan Yunan Yüksek Mahkemesinin İskeçe Türk Birliğinin resmi statüsüne yönelik kararına protesto
OYNAT 00:51
Türk azınlık'tan Yunan Yüksek Mahkemesinin İskeçe Türk Birliğinin resmi statüsüne yönelik kararına protesto
Yunanistan'da Türk azınlık, Yunanistan Yüksek Mahkemesinin (Arios Pagos) İskeçe Türk Birliğinin (İTB) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda yeniden tescil başvurusunu ret kararını protesto etti. İTB yönetim kurulunun kararıyla gerçekleştirilen eylemde, İskeçe'de çarşı içerisindeki İTB binası önünde toplanan birlik üyeleri ile İskeçe ve Gümülcineli çok sayıda kişi, 'Türk azınlık için adalet', 'Haksızlıklara, ayrımlara hayır', 'Barış, demokrasi, eşitlik' sloganları atarak şehir meydanına kadar yürüdü. Eylemde Türkçe, Yunanca ve İngilizce 'İskeçe Türk Birliği için adalet', 'İskeçe Türk Birliği tehdit değildir' ve 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulansın' yazılı pankartlar açıldı. Şehir meydanında, Yunan mahkemesinin İTB kararıyla ilgili yapılan konuşmaların ardından bir süre oturma eylemi gerçekleştirilen Türkler, olaysız dağıldı.

Yunanistan'ın Türk azınlığın milli kimliğine karşı sürdürdüğü inkarcı politikalardan vazgeçmek ve AB üyesi bir ülke olarak AİHM kararlarını uygulamak zorunda olduğunu vurgulayan Ahmetoğlu, 'Vatandaşı olduğumuz ülkenin yöneticilerinden bu politikayı ve bu uygulamaları değiştirmelerini bekliyoruz. Uluslararası anlaşmaları görmezden gelen inkarcı politikalar yerine devletten diyalog ve anlayışa dayanan, demokrasi ve eşitlik temelinde politikalar geliştirme iradesi göstermesini bekliyoruz. Mücadelemiz adalet tecelli edene kadar devam edecektir.' dedi.

Batı Trakya'da, isminde 'Türk' kelimesi olduğu gerekçesiyle 1983'te mahkeme kararıyla kapatılan İTB, iç hukuk yollarının sonuçsuz kalmasıyla 2005'te konuyu AİHM'e taşımıştı. 2008'de karara bağlanan davada, AİHM, Türk azınlığa ait derneklerin kapatılmasıyla 'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin örgütlenme hakkıyla ilgili 11. maddesinin ihlal edildiği' görüşüne vararak Yunanistan'ı mahkum etmişti. İTB'nin AİHM kararına dayanarak, resmi statüsünün iadesi için açtığı dava Yunan mahkemelerince reddedilmişti.



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