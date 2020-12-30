İsrail 19 yıllık Filistinli mahkumu serbest bırakılışından hemen sonra gözaltına aldı: Gerekçe yok

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı olmayı istemiştim Mevla bize siyaseti çizdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. "Sanatçı olmayı çok istemiştim, Mevla bize siyaseti çizdi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üzerinde yaşadığımız şu topraklar, şu bereketli Anadolu, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir. Yerli olmayan evrensel değerler arasında kendine yer bulamaz" ifadelerini kullandı.