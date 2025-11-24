Yeni Şafak
İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı faaliyetlerini durdurdu

20:3724/11/2025, Pazartesi
AA
İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı İcra Direktörü John Acree, İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkesin ardından açıklamalarda bulunarak vakfın faaliyetlerini durdurduğunu ifade etti. Acree, "Misyonumuzu başarıyla tamamladığımız için faaliyetlerimizi sona erdiriyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in aylarca insani yardım geçişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivilin gıda yardımı beklerken öldürüldüğü dağıtım merkezlerinin bağlı olduğu İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF), faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı.

GHF İcra Direktörü John Acree, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından Fox News Digital kanalına sözde vakfın operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Ateşkesin uygulanmasını denetlemek amacıyla ABD tarafından İsrail'de Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nin kurulmasıyla GHF'nin
"başarısını uluslararası topluma devretme vaktinin geldiğini"
savunan Acree,
"Misyonumuzu başarıyla tamamladığımız için faaliyetlerimizi sona erdiriyoruz."
ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi aylarca insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altında tuttuğu dönemde kurulan GHF, yardım dağıtım merkezlerinde gıda bekleyen sivillerin hedef alındığı saldırılarla hatırlanıyor.

İsrail ve ABD güdümlü GHF'nin 27 Mayıs'tan itibaren insani yardım adı altında kurduğu dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.




