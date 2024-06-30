İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan İran açıklaması: Bizi yok etmekte tehdit eden yok edilmeyi hak ediyordur

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, dün yaptığı açıklamada, “İran, İsrail'in Lübnan'dan Hizbullah'ın saldırılarına tam karşılık vermesi halinde İsrail'i yok etmekle tehdit ediyor. Benim İran'a cevabım açıktır. Hizbullah ateşi kesmez ve Güney Lübnan'dan çekilmezse, güvenlik yeniden tesis edilinceye ve halk evlerine dönünceye kadar Hizbullah'a karşı tam güçle harekete geçeceğiz. Yıkımla tehdit eden bir rejim yok edilmeyi hak eder” dedi.