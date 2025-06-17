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İsrail duyurdu: İran yeni bir füze saldırısı başlattı

İsrail duyurdu: İran yeni bir füze saldırısı başlattı

08:5317/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
AA
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İsrail ordusu, İran'dan ülke topraklarına füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi.
İsrail ordusu, İran'dan ülke topraklarına füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi.

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e füze ateşlendiğini, hava savunma sistemlerinin füzeyi engellemek için çalıştığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, alarmlarla birlikte halkın sığınaklara girmesi gerektiği belirtilirken, İç Cephe Komutanlığının talimatlarının da takip edilmesi istendi.

İsrail basını, ülkenin orta ve kuzey kesiminde alarmların devreye girdiğini ifade etti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

  • İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
  • İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.
  • İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
  • Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.
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