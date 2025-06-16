İsrail ordusu: Yemen'den İsrail'in güneyine doğru fırlatılan bir füze tespit ettik

İran'ın gece düzenlediği saldırılarda ise İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği aktarıldı.
İsrail ordusu, Yemen'den İsrail'in güneyine doğru fırlatılan bir füzeyi tespit ettiklerini açıkladı.
İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan mühimmatın İsrail topraklarına girmeden önce düştüğünü bildirdi. Ülkenin güneyinde saldırı uyarı sirenlerinin çalmaya başladığı ve kuzeyde insansız hava aracı (İHA) sirenlerinin çaldığı belirtildi.
İran'ın gece düzenlediği saldırılarda ise İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği aktarıldı.
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