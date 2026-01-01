Yeni Şafak
İsrail hapishanesinde Filistinli bir tutsak 'şüpheli koşullar' altında hayatını kaybetti

İsrail hapishanesinde Filistinli bir tutsak 'şüpheli koşullar' altında hayatını kaybetti

23:501/01/2026, Perşembe
AA
İsrail hapishanesi (Foto Arşiv)
İsrail hapishanesi (Foto Arşiv)

Filistin resmi haber ajansının haberine göre, İsrail ordusuna bağlı Bi'ru's-Seba Hapishanesi'nde Filistinli bir tutsağın hayatını kaybettiği duyuruldu. İsrail Hapishaneler İdaresinden yapılan açıklamada ise, ölümün büyük olasılıkla "tıbbi nedenlerle" olduğu öne sürüldü.

Filistinli bir tutuklunun, İsrail’e ait bir hapishanede
"şüpheli koşullar"
altında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Necef Çölü'ndeki Rahat kasabasından Hasan İsa el-Kaşaile İsrail ordusuna bağlı Bi'ru's-Seba (Beerşeba) Hapishanesi'nde hayatını kaybetti.

İsrail hapishanesinde 13 aydan uzun süredir tutulan Kaşaile'nin 6 ay sonra tahliye edilmesi planlanıyordu.

Öte yandan İsrail Hapishaneler İdaresinden bugün yapılan açıklamada, ülkedeki hapishanelerden birinde tutulan
"Filistinli bir idari tutuklunun”
hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
Ölümün sebeplerini incelemek üzere iç soruşturma ekibi oluşturulduğu ve yürürlükteki prosedürlere uygun şekilde polisin bilgilendirildiği ileri sürülen açıklamada, ilk bulgulara göre ölümün büyük olasılıkla
"tıbbi nedenlerden"
kaynaklandığına işaret edildi.

Olayın koşulları ya da tutuklunun ölümünden önceki sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.




