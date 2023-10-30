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Dünya

İsrail'den Dağıstan'a gelen uçağa öfke seli: Yüzlerce kişinin bastığı Mahaçkale Havalimanı uçuşlara kapatıldı

İsrail’in başkenti Tel Aviv’den Dağıstan'da bulunan Mahaçkale Havalimanı'na inen uçak ülkede büyük öfkeye neden oldu. Yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki olarak havaalanını bastı. Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, uçaktaki yolcuların alınmaması ve uçağın geri gönderilmesini istedi. Havaalanına çok sayıda polis gönderilirken, çıkan arbede sırasında havaalanının bazı camları ve kapıları kırıldı. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mahaçkale Havalimanı'nın çıkan olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldığı belirtildi.

00:58 - 30/10/2023 Monday
Güncelleme: 01:08 - 30/10/2023 Monday
IHA
Dağıstan’da yüzlerce kişi Tel Aviv’den gelen uçak nedeniyle havaalanını bastı.

Dağıstan’da yüzlerce kişi Tel Aviv’den gelen uçak nedeniyle havaalanını bastı.

Rusya’ya bağlı Dağıstan’da İsrail’in başkenti Tel Aviv’den gelen uçak nedeniyle yüzlerce kişi, uçağın geri gönderilmesi için havaalanını bastı. Çıkan olaylar nedeniyle havaalanı uçuşa kapatıldı.


İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki olarak yüzlerce kişi, İsrail’in başkenti Tel Aviv’den Rusya’ya bağlı Dağıstan’daki Mahaçkale Havalimanı'na inen uçak nedeniyle havaalanını bastı. Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, uçaktaki yolcuların alınmaması ve uçağın geri gönderilmesini istedi. Güvenlik bariyerlerini aşarak piste ulaşan göstericiler, uçaktan inen yolcuları aradı. Havaalanına çok sayıda polis gönderilirken, çıkan arbede sırasında havaalanının bazı camları ve kapıları kırıldı.


Dağıstan Devlet Başkanı Sergey Melikov yaptığı açıklamada, yaşananları provokasyon olarak nitelendirdi.



Havaalanı uçuşa kapatıldı


Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Mahaçkale Havalimanı'nın çıkan olaylar nedeniyle uçuşa kapatıldığını ve "durum normalleşene" kadar Kapalı kalacağını duyurdu.


İsrail’den gelen uçak ve yolcuların durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Rusya İçişleri Bakanlığı, durumu çözüme kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.



#Dağıstan
#Mahaçkale Havaalanı
#İsrail
#Tel Aviv
#Uçak
#Baskın
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