İsrail’den takas öncesi işkence

04:0013/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
İsrail takas öncesi rehinelere işkence yaptı.
İsrail takas öncesi rehinelere işkence yaptı.

İsrail ile Filistin direnişi arasında Gazze’de ulaşılan ateşkes anlaşması kapsamındaki esir takası için hazırlıklar sürerken, İsrail tarafının serbest bırakacağı mahkumları iki merkeze toplamaya başladığı bildirildi.

İsrail’de yayın yapan Walla internet sitesinin haberine göre, esirlerin toplandığı merkezlerden biri güneydeki çöl bölgesindeki Negev Hapishanesi oldu. İsrail medyasında yayımlanan görüntülerde, Negev Hapishanesi’ne götürülen Filistinli tutukluların elleri sırtına kelepçeli, gözleri bağlı bir kuyrukta yürümeye zorlandığı, başları aşağı doğru bükülürken, askerler ve İsrail polisinin üyeleriyle çevrili olduğu görülüyor.

Salih el-Caferavi

İSRAİL'İN SİLAHLANDIRDIĞI ÇETELER GAZETECİ ÖLDÜRDÜ

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal ettiği dönemde silahlandırdığı çeteler, sosyal medyada tanınan Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi'yi öldürdü. Caferavi'nin İsrail'in Sabra Mahallesi'nde sebep olduğu yıkımı kayıt altına almak için çalışırken saldırıya uğradığı ve eşyalarının çete mensupları tarafından çalındığı ifade edildi.




