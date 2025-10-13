İsrail’den takas öncesi işkence

İsrail’de yayın yapan Walla internet sitesinin haberine göre, esirlerin toplandığı merkezlerden biri güneydeki çöl bölgesindeki Negev Hapishanesi oldu. İsrail medyasında yayımlanan görüntülerde, Negev Hapishanesi’ne götürülen Filistinli tutukluların elleri sırtına kelepçeli, gözleri bağlı bir kuyrukta yürümeye zorlandığı, başları aşağı doğru bükülürken, askerler ve İsrail polisinin üyeleriyle çevrili olduğu görülüyor.