İsrail: Hayatta olan 20 esir yarın erken saatlerde serbest bırakılacak

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında yapılacak esir takası için saatler kaldı. İsrail Hükümet Sözcüsü Shosh Bedrosian düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi’nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasının yarın sabah erken saatlerde başlayacağını söyledi. Bedrosian, hayatta olan 20 esirin yarın aynı anda serbest bırakılacağını, ardından da ölü olduğu doğrulanan 28 esirin cenazelerinin teslim alınacağını belirtti. İsrailli Sözcü Shosh Bedrosian, "Filistinli mahkumların serbest bırakılması, Gazze’deki esirlerin teslim alınmasından sonra gerçekleşecek" ifadelerini kullandı. İsrailli sözcü, hayattaki 20 esirin Kızılhaç’a teslim edildikten sonra İsrail’e getirileceğini, ardından da kontrol için Re’im Askeri Üssü’ne götürüleceğini bildirdi. Hayatını kaybeden esirlerin cenazelerinin İsrail bayrağına sarılı tabutlara konarak kimlik tespiti için adli tıpa götürüleceği öğrenildi.