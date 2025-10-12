İsrail yalnız bırakılmazsa aynılarını bize yaşatır

Magga Stina.
Ablukayı kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ancak uluslararası sularda İsrail’in saldırısına uğrayan Sumud ve Özgürlük filolarındaki yabancı aktivistler, Ketziot Hapishanesi’nde yaşadıklarını anlattı.
İsraillilerle ilgili dikkat çeken tespitlerde bulunan aktivistler, İsrail'in dünyada yalnız bırakılması çağrısında bulundu:
İZLANDALI MÜZİSYEN MAGGA STİNA:
Çocukları bile hapishanelere koyuyorlar. Her gün, her gece, aynı korkunç hapishanelerde çocuklara işkence ediyorlar. Gecenin ortasında gelip ışıkları açıp kapattılar. Bu insanlara ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu toplu hastalık hali gibi bir şey. Soykırımı durdurmalıyız. İsrail'i izole etmeliyiz. Bunu hemen şimdi yapmalıyız. Çünkü İsrail, Filistinlilere yaptıkları her
şeyi hepimize yapmaya hazır.
MALEZYALI DOKTOR MAZİAH BİNTİ MOHAMAD:
Hapishanede işkence sesleri duyduk. Bizden önce aynı komplekste hapsedilmiş Filistinlilerin olduğunu duymuştuk. Muhtemelen Filistinlilere işkence ediyorlardı.
NORVEÇLİ AKTİVİST VİGDİS BJORVAND:
Hapishanedekilerin gözlerini asla unutmayacağım. O gözlerde hiçbir duygu yoktu. Gerçekten birer ölüm makinesiydiler. Gemimize binmeden önce Gazze'de çocukları öldürüyorlardı.
CHRİS O'MOORE (NORVEÇ):
Müslümanlara karşı nefret besliyorlar.
ELİNE NORLİ (NORVEÇ):
Sivil insani yardım çalışanları İsrail hapishanelerinde böyle muamele görüyorsa, Filistinliler nasıl muamele görüyordur? Dünya bunu sessizce izleyemez.
FRANSIZ GAZETECİ HİCHAM RAMİ:
Dünyanın her yerinden uluslararası gazetecileri tanıklık etmeleri ve enkazın altında ne olduğunu görmeleri için Gazze'ye göndermeliyiz.
