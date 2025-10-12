Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İsrail yalnız bırakılmazsa aynılarını bize yaşatır

İsrail yalnız bırakılmazsa aynılarını bize yaşatır

04:0012/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Magga Stina.
Magga Stina.

Ablukayı kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ancak uluslararası sularda İsrail’in saldırısına uğrayan Sumud ve Özgürlük filolarındaki yabancı aktivistler, Ketziot Hapishanesi’nde yaşadıklarını anlattı.

İsraillilerle ilgili dikkat çeken tespitlerde bulunan aktivistler, İsrail'in dünyada yalnız bırakılması çağrısında bulundu:

İZLANDALI MÜZİSYEN MAGGA STİNA:
Çocukları bile hapishanelere koyuyorlar. Her gün, her gece, aynı korkunç hapishanelerde çocuklara işkence ediyorlar. Gecenin ortasında gelip ışıkları açıp kapattılar. Bu insanlara ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu toplu hastalık hali gibi bir şey. Soykırımı durdurmalıyız. İsrail'i izole etmeliyiz. Bunu hemen şimdi yapmalıyız. Çünkü İsrail, Filistinlilere yaptıkları her

şeyi hepimize yapmaya hazır.

MALEZYALI DOKTOR MAZİAH BİNTİ MOHAMAD:
Hapishanede işkence sesleri duyduk. Bizden önce aynı komplekste hapsedilmiş Filistinlilerin olduğunu duymuştuk. Muhtemelen Filistinlilere işkence ediyorlardı.
NORVEÇLİ AKTİVİST VİGDİS BJORVAND:
Hapishanedekilerin gözlerini asla unutmayacağım. O gözlerde hiçbir duygu yoktu. Gerçekten birer ölüm makinesiydiler. Gemimize binmeden önce Gazze'de çocukları öldürüyorlardı.
CHRİS O'MOORE (NORVEÇ):
Müslümanlara karşı nefret besliyorlar.
ELİNE NORLİ (NORVEÇ):
Sivil insani yardım çalışanları İsrail hapishanelerinde böyle muamele görüyorsa, Filistinliler nasıl muamele görüyordur? Dünya bunu sessizce izleyemez.
FRANSIZ GAZETECİ HİCHAM RAMİ:
Dünyanın her yerinden uluslararası gazetecileri tanıklık etmeleri ve enkazın altında ne olduğunu görmeleri için Gazze'ye göndermeliyiz.


#İsrail
#Sumud Filosu
#Özgürlük Filosu
#Aktivist
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şehir Rehberi