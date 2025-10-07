Yeni Şafak
İsrail'in alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul'da

18:567/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
Aktivistler, İsrail'e suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.
Aktivistler, İsrail'e suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan ve İsrail'in 1 Ekim'de alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul'a geldi. İsrail'in alıkoyduğu 136 aktivist cumartesi, 171'i de dün sınır dışı edilmişti. Uçaktan inerek açıklamada bulunan aktivist Abidin Özkan, tüm dünyanın bu soykırımı izlediğini ve abluka kırılana kadar devam edeceklerini belirtti.

Terör devleti İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 15 Türk aktivist daha yurda döndü.


İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye 69 mil kala 1 Ekim'de işgalci İsrail askerlerinin saldırısına uğradı.

Teknelere baskın yapan İsrail askerleri, aktivistleri alıkoymuş ve insanlık dışı muamelelerde bulunmuşlardı.

İsrail'in alıkoyduğu 136 aktivist cumartesi, 171'i de dün sınır dışı edilmişti.


Bugün ise 15 Türk aktivist daha Türkiye'ye geldi.

Aktivistlerin yakınları, İstanbul Havalimanı'na inen THY uçağını coşku, heyecan ve mutlulukla karşıladı.

Aktivist Abidin Özkan, tüm dünyanın bu soykırımı izlediğini ve abluka kırılana kadar devam edeceklerini belirtti.

İstanbul'a dönen ikinci kafilede bulunan aktivist Sümeyye Sena Polat, Trump ve Netanyahu'nun 'Yeni Gazze' planını kabul etmediklerini, İsrail ve ABD'nin Gazze'yi 100 kez de yıksalar 101'inci kez inşa edeceklerini söyleyerek, "Karadan, sudan, havadan nereden olursa olsun Gazze'yi savunmaya, temsil etmeye devam edeceğiz." dedi.

Polat, bütün gözlerin Gazze'de olması gerektiğini belirterek, "Mücadele bugün başlamadı bugün de bitmeyecek yarın devam edecek. Biz kazanacağız inşallah. Ben onların ne kadar korkak olduğunu gördüm." dedi.

Ayrıntılar Geliyor...

