Ürdün: İsrail’in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'dan 131 aktivist ülkeye giriş yaptı

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan dost ve kardeş ülkelerin vatandaşı 130 aktivist ile bir Ürdünlünün işgal altındaki Batı Şeria'dan Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü üzerine ülkeye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, ülkeye gelen aktivistlerin Türkiye, Bahreyn, Tunus, Cezayir, Umman, Kuveyt, Libya, Pakistan, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Japonya, Meksika, Yeni Zelanda, Sırbistan, Güney Afrika, İsviçre, Birleşik Krallık, ABD ve Uruguay vatandaşları olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığının ilgili kurumlarla işbirliği içinde aktivistlerin ülkeye ulaşmalarında kolaylık sağladığını aktaran Mecali, Ürdün vatandaşı 2 aktivistin daha önce Türkiye üzerinden dönüş yaptığı bilgisini de paylaştı.

Mecali, Ürdün'e ulaşan aktivistlerin ülkelerine dönmeleri için Amman'daki büyükelçiliklerle koordinasyonun sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarından 14'ünün sabah kara yoluyla Ürdün'e geçtiğini, buradan da hava yoluyla Türkiye'ye döneceklerini bildirmişti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.











